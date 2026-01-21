Alessandro Bovolenta trascina Piacenza in Spagna: i Lupi si fanno sorprendere, poi vincono in CEV Cup

Piacenza si è distratta nel terzo set e si è fatta sorprendere in trasferta, ma per il resto ha dominato abbastanza agevolmente l’andata degli ottavi di finale della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi si sono imposti sul campo del Rio Duero Soria per 3-1 (25-20; 25-20; 23-25; 25-17) e hanno così ipotecato la qualificazione ai playoff, il turno che precede i quarti di finale della manifestazione (dove entreranno in gioco le retrocesse dalla Champions League).

Per passare il turno basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaBanca, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. I ragazzi di coach Dante Boninfante stanno cercando di dare continuità al buon momento che stanno attraversando in Superlega, dove hanno vinto le ultime quattro partite per 3-0 e si sono issati al quarto posto in classifica generale, in attesa del derby con Modena in programma sabato sera.

A trascinare i biancorossi verso il successo contro il sestetto spagnolo allenato da Alberto Toribio sono stati soprattutto l’opposto Alessandro Bovolenta (23 punti, 68% in attacco) e gli schiacciatori José Miguel Gutierrez (13) e Ramazan Mandiraci (11), da annotare anche le otto marcature (quattro muri) di Francesco Comparoni sotto la regia di Paolo Porro. Tra le fila dei padroni di casa si sono distinti Viktor Lindberg (14) e Juan Moreno Mosquera (11), in doppia cifra anche Omar Hoyos (10).