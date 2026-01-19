Sci AlpinoSport Invernali
Giovanni Malagò: “Spero e penso che Goggia si stia tenendo le gare giuste per le Olimpiadi”
Lo sci alpino corre veloce verso l’appuntamento chiave dell’annata e, per tantissime atlete, della propria carriera, le Olimpiadi. L’Italia, per ben figurare e recitare un ruolo da protagonista, deve affidarsi alle sue stelle. Federica Brignone e Sofia Goggia sono la speranza dell’universo azzurro e, in quest’ottica, il rientro in gara della valdostana rappresenta una grande notizia.
Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine di un evento a Roma, si è soffermato sul rientro alle gare di Federica Brignone, definito come un evento straordinario e si è espresso su Sofia Goggia definendola come un cavallo di razza.
Malagò ha commentato così l’imminente ritorno in gara di Federica Brignone nel gigante di Kronplatz: “Brignone? Una notizia meravigliosa, sotto tutti i punti di vista. Non era affatto scontata. Lei è stata straordinaria in questo recupero. C’è anche il ruolo di portabandiera, quindi siamo tutti molto felici“.
Sui recenti risultati di Sofia Gogia: “Se si sta tenendo le gare giuste per le Olimpiadi? Non solo spero, ma penso di sì. È un cavallo di razza, poi se c’è una che ama quella pista (Cortina, ndr) è lei con Lindsey Vonn. Credo che i due eventi top saranno la finale dell’hockey, con tutte le star della Nhl, e la discesa libera femminile, con tantissime campionesse come Goggia, Brignone e Vonn, che sta realizzando un’impresa sportiva tra le più grandi di sempre“.