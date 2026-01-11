A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi: programma, tv, streaming

Sarà una domenica leggermente diversa dalle solite, non mancherà però lo spettacolo. La Coppa del Mondo di ciclocross osserva una settimana di pausa, ma a mantenere desta l’attenzione degli appassionati provvederanno i Campionati italiani, competizione che si svolgerà a Brugherio. La località lombarda ospita infatti un’intensa giornata di gare che inizierà con le prove delle categorie Juniores e si concluderà, nel pomeriggio, con la gara dedicata alla categoria élite maschile.

La manifestazione, valevole anche per la quarantaseiesima edizione del Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International, allinea ai nastri di partenza i nomi più importanti del panorama nazionale. Presenti nella juniores maschile, partenza alle 08:50, Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola, mentre in campo femminile Nicole Azzetti, Giorgia Pellizzotti ed Elisa Bianchi proveranno a piazzare la zampata vincente nella gara femminile, il via è previsto alle 09:50.. Nella categoria Under 23 maschile, la corsa inizierà alle 10:50, sono attesi ad un ruolo da protagonisti Stefano Viezzi e Mattia Agostinacchio. Nella corsa femminile, che scatterà alle 12:00, attenzione concentrata su Elisa Ferri, Giorgia Secchi e Nadia Casasola.

Per quanto concerne le due gare élite, si parte alle 13:30 per le donne e alle 14:40 per gli uomini, i nomi di spicco presenti sono quelli di Sara Casasola, a podio in Coppa del Mondo, Carlotta Borello, Letizia Borghesi e Lucia Bramati per la categoria femminile e del trio formato da Gioele Bertolini, vincitore dello scorso anno, Filippo Fontana e Filippo Agostinacchio.

Come seguire gli eventi? RaiSport HD trasmetterà in diretta la gara della categoria élite uomini. La trasmissione in streaming sarà garantita da RaiPlay per la categoria élite uomini. OA Sport vi offrirà cronache e aggiornamenti sulle diverse gare.

A CHE ORA I CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS 2026 OGGI

Domenica 11 gennaio

Ore 8.50 Uomini Junior

Ore 9.50 Donne Junior

Ore 10.50 Uomini Under 23

Ore 12.00 Donne Under 23

Ore 13.30 Donne Elite

Ore 14.40 Uomini Elite (diretta tv RaiSport HD)

