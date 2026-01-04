Ciclocross: Mathieu van der Poel sa solo vincere, battuto Del Grosso in Coppa del Mondo

Nove vittorie in stagione, cinque su cinque in Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel continua a non avere rivali nel ciclocross: stagione perfetta per il fuoriclasse neerlandese che sa solamente vincere, anche a Zonhoven chiude con le braccia al cielo. Lo schema del corridore della Alpecin-Premier Tech è ormai il classico: accelera nelle prime fasi di gara e gli avversari si limitano ad inseguirlo a debita distanza, a metà prova praticamente il successo era già in archivio. Tutto troppo semplice.

Il primo degli umani, nonostante un paio di cadute, è il connazionale e compagno di squadra Tibor Del Grosso, sempre più in crescita. 45” di ritardo per il neerlandese che anticipa i padroni di casa Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte e Toon Aerts. Deludente invece Thibau Nys, ai limiti della top-20. In casa Italia più che discreta la prestazione di Filippo Fontana, che è tredicesimo a 2’33”. Nella top-30 anche Stefano Viezzi, ventinovesimo.