Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti fanno sognare l’Italia nel ciclocross: grandi vittorie a Zonhoven

Grande Italia nelle prove juniores di ciclocross a Zonhoven (Belgio), eventi internazionali di contorno alla tappa di Coppa del Mondo che ha visto il successo dell’olandese Mathieu van der Poel sul fronte maschile. Nelle categorie giovanili è stato il Bel Paese a dettare legge con le brillantissime affermazioni di Filippo Grigolini e Giorgia Pellizotti, che proseguono il loro eccellente di forma e continuano a togliersi soddisfazioni in questo intenso inverno agonistico.

Il Campione d’Europa, tesserato per il Team Cingolani Specialized, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime pedalate e si è involato in solitaria verso il quinto sigillo stagionale: dopo il trionfo nella rassegna continentale, infatti, aveva alzato le braccia al cielo in Coppa del Mondo a Flamanville, al Superprestige di Heusden-Zolder e all’X20 Trofee di Baal tre giorni fa. Alle sue spalle si sono piazzati il belga Jari Van Lee (a dieci secondi e l’olandese Noel Goijert (a 20”), da annotare la quinta piazza di Giovanni Bosio (a 1’18”) e la decima posizione di Filippo Cingolani (a 1’57”).

Prima affermazione stagionale, invece, per la figlia dell’ex professionista Franco Pellizotti. La 17enne, già due volte sul podio in Coppa del Mondo (terza a Tabor e seconda a Flamanville), ha operato una magistrale selezione fin dalle battute iniziali e ha inflitto distacchi abissali alle avversarie. La portacolori della Fas Airport Services Guerciotti Premac ha rifilato 1’06” all’olandese Rianne Nieuwenhuis e 1’38” alla belga Zita Peeters, dimostrando un ottimo piglio che andrà seguito nel prossimo futuro.