Freccia del Brabante 2026: arriva l’attesissimo debutto da professionista per Mattia Agostinacchio

La stagione nel ciclocross era iniziata alla grande, con il successo agli Europei under 23 e qualche piazzamento di prestigio anche tra gli élite, poi lo stop, a causa di un’infezione virale, che gli ha compromesso il finale (compresi i Mondiali). Mattia Agostinacchio non ha iniziato al meglio questo 2026 anche in chiave strada, dove era attesissimo al grande debutto.

L’azzurro ha fatto il salto da juniores a professionista, con la EF Education – EasyPost, ma fino a domani non è ancora riuscito a mettere il numero sulla schiena, a causa di una gastroenterite che gli ha privato la partecipazione al Region Pays de la Loire.

Il debutto arriverà, finalmente, in una corsa anche di livello: il 18enne nativo di Aosta sarà infatti domani in gara nell’edizione numero 66 della De Brabantse Pijl, la Freccia del Brabante.

Un test subito importante per l’azzurro, su un percorso impegnativo ed adatto alle sue caratteristiche: andremo a scoprire se riuscirà a tenere il passo dei migliori.