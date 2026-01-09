Campionati Italiani ciclocross, Casasola la favorita tra le donne. Fontana e Grigolini i più attesi

Domenica 11 gennaio sarà la giornata interamente dedicata ai Campionati Italiani di ciclocross 2026. La rassegna si svolgerà interamente a Brugherio (Monza Brianza) e le gare saranno valide anche per il 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International. Sul circuito del Parco Increa, modificato per l’occasione, si svolgeranno le sei gare previste nelle categorie Juniores, Under 23 ed Elite.

In campo junior maschile, sarà probabilmente una lotta a due tra Patrick Pezzo Rosola e e Filippo Grigolini. Entrambi gli azzurri sono in grande forma ed ultimamente si sono fatti vedere anche in campo internazionale, con alcuni ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. Tra le donne invece la sfida per il tricolore sembra essere quella tra Nicole Azzetti e Giorgia Pellizzotti.

Spostandoci alla categoria Under 23, ci si attende un duello serrato in campo maschile tra il campione del mondo 2024 e campione italiano in carica Stefano Viezzi ed il campione europeo in carica Mattia Agostinacchio, non perfetto nelle ultime uscite. Sarà una lotta interessante quella che avrà come protagonisti due delle grandi promesse del ciclocross italiano. Tra le donne le favorite sono Elisa Ferri, vincitrice nel 2024 e nel 2025, e Gaia Santin.

Il programma si concluderà con le attesissime gare Elite. In campo femminile, Sara Casasola sembra essere l’atleta da battere. La friulana, già sul podio in Coppa del Mondo quest’anno, dovrà però vedersi le spalle dalle avversarie, Rebecca Gariboldi su tutte. Tra gli uomini si prospetta una sfida tra Gioele Bartolini, campione in carica, e Filippo Fontana, due volte vincitore. Terzo incomodo sarà il giovane Filippo Agostinacchio che nelle gare in Belgio ha dimostrato una condizione superiore.