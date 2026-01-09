Campionati Italiani ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming

Tutto pronto a Brugherio (Monza Brianza) per i Campionati Italiani di ciclocross 2026. Dopo la giornata di sabato dedicata agli amatori, domenica 11 gennaio sarà il giorno interamente destinato alle prove che assegneranno i titoli tricolori, validi anche per il 46° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti-Brugherio CX International. Tutte le gare si terranno sullo storico circuito del Parco Increa di Brugherio.

Si comincerà in mattinata con le prove Juniores maschili e femminili con Filippo Grigolini e Nicole Azzetti grandi favoriti per la vittoria finale. Poi sarà la volta delle gare Under 23 femminili e maschili. In quest’ultima sarà probabilmente battaglia tra Mattia Agostinacchio, campione Europeo in carica, e Stefano Viezzi, campione del Mondo nel 2024.

L’attesa, a partire dalle 13.30, si sposterà tutta sulle categorie Elite. Sara Casasola sembra essere la favorita numero uno in campo femminile ma la friulana dovrà stare attenta soprattutto a Rebecca Gariboldi. Tra gli uomini ci si attende un grande confronto tra Gioele Bertolini, campione in carica, e Filippo Fontana, due volte vincitore. Attenzione anche a Filippo Agostinacchio, apparso in grande forma nelle ultime uscite.

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS 2026

Domenica 11 gennaio

Ore 8.50 Uomini Junior

Ore 9.50 Donne Junior

Ore 10.50 Uomini Under 23

Ore 12.00 Donne Under 23

Ore 13.30 Donne Elite

Ore 14.40 Uomini Elite

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I CAMPIONATI ITALIANI DI CICLOCROSS 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport alle 14.40 (gara Elite uomini)

Diretta streaming: Rai Play (gara Elite uomini)

Diretta Live testuale: non prevista