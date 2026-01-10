A che ora gli sport invernali oggi: orari 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming

Oggi sabato 10 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile di Zauchensee e il gigante femminile di Adelboden, la Coppa del Mondo di biathlon offre l’inseguimento maschile e la staffetta femminile a Oberhof, a Tomaszow Mazowiecki proseguono gli Europei di speed skating.

A Scuol ci sarà da divertirsi con il PGS di snowboard, a Otepaeae andranno in scena le gundersen di combinata nordica, il salto con gli sci terrà banco tra Ljubno (con le donne) e Zakopane (con gli uomini), la Coppa del Mondo di slittino farà tappa a Winterberg, il bob sarà impegnato sul budello di St. Moritz, da seguire anche lo sci freestyle con l’halfpipe a Buttermilk.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 10 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 10 gennaio

01.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile/femminile a Val St. Come (diretta streaming su Discovery+)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Zauchensee (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno (diretta streaming su Discovery+)

12.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Zakopane, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

15.30 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Asiago-Cortina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.52 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Winterberg, seconda manche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN, canale di FIL Luge)

16.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Super Team maschile HS140 a Zakopane (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Snowmass (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Boston Bruins-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Serie A, semifinale scudetto) – Ritten-Vipiteno (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Buttermilk (diretta streaming su Discovery+)

21.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Bol On Ice (diretta streaming su Rai Play Sport 1)