Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed skating. La prima competizione del 2026 sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità.

La compagine tricolore arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l’obiettivo di raggiungere il top della forma ai Giochi, quindi soprattutto i big della selezione nostrana non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante. In ogni caso questo discorso riguarda anche altre nazioni, di conseguenza ci sono le premesse per togliersi delle soddisfazioni importanti.

Le punte di diamante della spedizione azzurra saranno in campo maschile Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, rispettivamente nelle prove distance e nella Mass Start, senza dimenticare l’apporto di entrambi con Michele Malfatti nel team pursuit. Nel settore femminile l’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida (1500, 3000 metri e mass start) e Serena Pergher (500 metri), le uniche azzurre in grado di puntare ad un piazzamento da medaglia o a ridosso del podio.

Gli Europei 2026 di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) andranno in scena dal 9 all’11 gennaio e saranno trasmessi in diretta tv da RaiSport HD nel primo e terzo giorno di gare; in streaming su RaiPlay nel day-1 e su RaiPlay Sport 2 per i restanti, senza dimenticare la copertura per l’intera tre-giorni del canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

EUROPEI SPEED SKATING 2026

Venerdì 9 gennaio – Inizio dalle 19:30

Team Pursuit uomini

Team Sprint donne

1000m uomini

3000m donne

Sabato 10 gennaio – Inizio dalle 14:00

5000m uomini

1500m donne

Team Sprint uomini

500m donne

Domenica 11 gennaio – Inizio dalle 13:45

500m uomini

1000m donne

1500m uomini

Team Pursuit donne

Mass Start donne

Mass Start uomini

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD per il primo e ultimo giorno di gare.

Diretta streaming: RaiPlay (1° giorno), RaiPlay Sport 2 (2° e 3° giorno di gare); canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport.