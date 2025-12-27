Zebre-Benetton Treviso oggi, United Rugby Championship: orario, tv, streaming

Il derby azzurro torna protagonista nello United Rugby Championship a distanza di appena una settimana dal primo confronto. Oggi, sabato 27 dicembre, alle 15.30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Zebre Parma e Benetton Treviso si affrontano nell’ottavo turno della stagione 2025-26 in una sfida che pesa per classifica, prestigio e supremazia nazionale. I biancoverdi arrivano da decimi con 13 punti, i ducali inseguono al tredicesimo posto a quota 11: in palio non c’è solo l’orgoglio del derby, ma anche un crocevia importante per il cammino stagionale e per lo shield italo-scozzese.

Treviso si presenta forte del successo per 21-15 ottenuto a Monigo nel primo atto e di una striscia positiva tra URC e Challenge Cup, mentre le Zebre cercano riscatto davanti al proprio pubblico, pronte a trasformare la delusione in energia agonistica. I precedenti sorridono alla Benetton, ma ogni derby fa storia a sé, soprattutto a Parma, dove intensità e fisicità non mancano mai. Di seguito tutte le informazioni su orario, diretta tv e streaming della sfida tra Zebre e Benetton Treviso.

La sfida andrà in scena oggi, sabato 27 dicembre, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, con calcio d’inizio fissato per le ore 15.30. La diretta tv del secondo derby italiano tra Zebre e Benetton sarà trasmessa su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ZEBRE-BENETTON

Sabato 27 dicembre – Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

Ore 15.30: Zebre Parma-Benetton – Diretta tv su Sky Sport Arena

