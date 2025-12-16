Rugby a 7, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

I criteri di qualificazione del rugby a 7 per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): il periodo di qualificazione si dipanerà tra 2027 (per le prime dieci quote) ed il 2028 (per l’ultimo pass a disposizione).

Sia al maschile che al femminile saranno a disposizione 144 carte olimpiche, per 12 squadre composte da 12 giocatori ciascuna: gli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante delle Olimpiadi, avrà il posto garantito sia tra gli uomini che tra le donne.

Quattro squadre si qualificheranno alle World Championship Series 2027, che saranno formate da tre tornei che si giocheranno tra il mese di aprile ed il 6 giugno: nel caso in cui gli USA fossero tra le prime quattro classificate, allora anche la quinta avrà accesso alle Olimpiadi.

Altri sei posti saranno garantiti attraverso i 6 tornei di qualificazione olimpica che saranno organizzati a livello continentale nel 2027, tra il 7 giugno ed il 31 dicembre, cioè dopo la conclusione delle World Championship Series 2027. A questo punto saranno 11 (compreso il pass per il Paese ospitante) le carte olimpiche distribuite.

L’ultimo pass verrà invece assegnato nel torneo finale di ripescaggio olimpico, a cui prenderanno parte 8 Paesi, dei quali almeno 1 proveniente da ciascun Continente, che si disputerà tra il 1° gennaio ed il mese di giugno 2028, cioè dopo la conclusione dei tornei di qualificazione olimpica a livello continentale.