Mendy e Gasperini trascinano la Benetton: Zebre battute nel rovente derby di United Rugby Championship

Una vittoria meritata, seppur sofferta, con le mete di Mendy e Gasperini a fare la differenza e la Benetton Treviso fa suo il primo derby stagionale dell’United Rugby Championship contro le Zebre Parma. Treviso sempre avanti nel punteggio e Zebre che – seppur restando in partita – non danno mai l’idea di poter ribaltare il risultato.

Avvio di marca Benetton, con Treviso che domina il possesso, anche se territorialmente fatica a risalire il campo. Crescono piano piano le Zebre Parma, che iniziano a costruire gioco offensivo, ma non si sblocca né il risultato né il match, con le squadre bloccate dalla paura di perdere. Alza il ritmo la squadra di casa attorno al 15’, conquista una punizione e Jacob Umaga dalla distanza trova i pali per il 3-0 iniziale.

Al 22’ chance d’oro per Treviso, con Marin che stoppa un calcio nei 22 offensivi, ma non riesce a raccogliere l’ovale e nulla di fatto. Tanti errori di handling, soprattutto in casa biancoverde, e match che non decolla. Serve, così, al 26’ una fiammata di Ignacio Mendy che dribbla metà difesa emiliana e arriva fino in fondo per il 10-0. Fallo delle Zebre a metà campo alla mezz’ora di gioco e dalla distanza Umaga firma il 13-0. Una risposta, seppur timida, della franchigia federale che al 38’ conquista una punizione e Giovanni Montemauri trova i pali per il 13-3 con cui si va al riposo.

Torna a spingere la Benetton a inizio ripresa e al 46’ conquista una punizione che Umaga piazza per il 16-3. Al 50’ fallo di Tommaso Menoncello che viene ammonito e Treviso in inferiorità numerica per 10 minuti. E sull’azione successiva arriva subito la marcatura per le Zebre, con Giacomo Ferrari che segna la meta del 16-8. Insistono gli ospiti, spingono a lungo a un passo dalla linea di meta, ma in inferiorità regge la difesa della Benetton e alla fine errore degli emiliani e nulla di fatto.

Tornato in equilibrio il match, torna a spingere la Benetton Treviso e al 65’ da una maul è Nicholas Gasperini a schiacciare e biancoverdi che scappano via sul 21-8. Al 68’, però, grande azione difensiva di Simone Gesi, che a metà campo intercetta un pallone, si invola e va fino in fondo per la marcatura del 21-15 e match riaperto. Prova ancora la squadra di Brunello a fare male, per ribaltare tutto, ma l’ottima difesa di Treviso ferma il gioco mentre si entra negli ultimi 5 minuti di gioco. Treviso gestisce nel finale e si impone, con le Zebre che conquistano un punto di bonus.