Rugby, Zebre Parma per la rivincita, Benetton Treviso per il bis

Il derby azzurro torna a infiammare lo United Rugby Championship a distanza di appena una settimana dal primo atto. Sabato 27 dicembre, alle 15.30, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Zebre Parma e Benetton Treviso si ritrovano una di fronte all’altra nell’ottavo turno della stagione 2025-26, in una sfida che vale molto più del semplice orgoglio. In palio ci sono punti pesanti per la classifica – Treviso è decima con 13 punti, le Zebre tredicesime a quota 11 – e per lo shield italo-scozzese, oltre alla supremazia in quello che è ormai un classico del panorama ovalistico nazionale.

La Benetton arriva a Parma forte del successo per 21-15 ottenuto sabato scorso a Monigo, un risultato che ha confermato il momento positivo dei biancoverdi, reduci da tre vittorie consecutive tra URC e Challenge Cup. Coach MacRae ha scelto un XV di grande esperienza e fisicità, con Gallagher confermato a estremo, la qualità di Menoncello e Fekitoa al centro e la leadership di Lamaro in terza linea. In mediana, Jacob Umaga sarà affiancato da Andy Uren, alla 50ª presenza in biancoverde, mentre il pacchetto di mischia promette battaglia, come sottolineato anche da Thomas Gallo alla vigilia: “Al Lanfranchi saranno fondamentali mischia, drive e difesa, oltre a partire forte nei primi 20 minuti”.

Dall’altra parte, le Zebre Parma vogliono trasformare la delusione del derby perso in carburante emotivo davanti al proprio pubblico. Massimo Brunello ha parlato di una squadra “molto motivata” e chiamata a crescere soprattutto in disciplina e continuità di gioco. Il XV gialloblù, guidato dal capitano Giovanni Licata, punta sull’equilibrio tra giovani ed esperienza, con Da Re e Fusco in cabina di regia e un triangolo allargato rapido e imprevedibile. Il Lanfranchi, con il consueto contorno di eventi del Villaggio Zebre, si prepara a spingere i ducali verso il riscatto.

I numeri raccontano una rivalità storicamente favorevole a Treviso – 26 vittorie contro 7 nei 33 precedenti – ma ogni derby fa storia a sé. La direzione arbitrale sarà affidata a Clara Munarini, al debutto ufficiale in URC, chiamata a gestire una partita che promette intensità e contatti duri. A una settimana di distanza dal primo confronto, Zebre e Benetton si ritrovano di nuovo: stessa sfida, stesso orgoglio, ma con una posta in palio ancora più alta.