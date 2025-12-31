Yeman Crippa sul podio alla BOclassic: “Vincere a Bolzano è più difficile delle Olimpiadi…”

Yeman Crippa ha concluso al terzo posto la BOclassic, tradizionale evento di San Silvestro che si disputa lungo le strade di Bolzano: dopo aver collezionato tre seconde piazze consecutive sui dieci chilometri nel capoluogo altoatesino, il trentino si è confermato sul podio alle spalle degli etiopi Yomif Kejelcha (argento iridato dei 10.000 metri) e Telahun Bekele.

Il già Campione d’Europa dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Contento di essere sul podio, ma un po’ triste perché vincere a Bolzano mi sembra più difficile delle Olimpiadi: arrivano sempre atleti fortissimi. Ho fatto il personale con una maratona nelle gambe. I due davanti sono più forti di me, hanno un curriculum migliore e lo hanno fatto vedere“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Kejelcha è arrivato secondo ai Mondiali. Il calore del pubblico serviva con questo freddo, più degli altri anni. Questa gara la faccio tutti gli anni, mi sento come essere a Trento. Dal 7 gennaio al 7 febbraio andrò in Kenya, poi farò un cross in Sardegna e la mezza maratona di Napoli, mentre ad aprile disputerò una maratona ancora da decidere“.