Nadia Battocletti vince la BOclassic: “Due giri per carburare, gara in progressione. Preparo le indoor per la prima volta”

Nadia Battocletti ha vinto la BOclassic, imponendosi nel cuore di Bolzano per la terza volta consecutiva: la corsa di San Silvestro nel capoluogo altoatesino porta la firma di uno dei volti simbolo dell’atletica tricolore, che ha cambiato passo in avvio del terzo giro e ha fatto il vuoto, completando i cinque chilometri con il tempo di 15:50. Ciliegina sulla torta di una stagione stellare, culminata con le due medaglie conquistate ai Mondiali di Tokyo (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri).

L’argento olimpico dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono riuscita a vincere per la terza volta. c’era tantissimo tifo, tantissime bandierine del mio fan club: sono veramente felice. L’ho vissuta molto bene perché c’erano la mia famiglia e i miei amici, non posso che essere felice. La tattica era quella di fare una gara in progressione, nei primi due giri bisognava carburare con questo freddo, è stato divertente“.

L’azzurra ha poi proseguito, proiettandosi anche verso l’immediato futuro: “Queste giornate sono davvero intense (si riferisce anche all’ultimo esame dato all’Università prima di laurearsi, n.d.r.), bisogna sapere finire l’anno con il botto. Prossimi obiettivi? i I Mondiali indoor a marzo e gli Europei di agosto. Tra una settimana partirò per un ritiro al caldo: è il primo anno che preparo la stagione indoor, sono felice e fiduciosa“.