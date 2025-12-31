Kejelcha domina la BOclassic con il record, Yeman Crippa si conferma sul podio a Bolzano

Yomif Kejelcha ha vinto la BOclassic 2025, la tradizionale Corsa di San Silvestro che anima il centro di Bolzano e che si è come sempre rivelato spettacolare. Il fuoriclasse etiope si era presentato con i favori del pronostico nel capoluogo altoatesino e ha fatto la differenza in due momenti ben precisi, piazzando un paio di micidiali accelerazioni che hanno messo in difficoltà i propri avversari.

Al sesto giro degli otto in programma (per un totale di dieci chilometri) ha tramortito il connazionale Telahun Haile Bekele e Yeman Crippa, poi ha contenuto il tentativo di reazione dell’altro etiope e ha fiaccato la resistenza nell’ultima tornata. Primo sigillo per il 28enne africano, argento iridato sui 10.000 metri e già primatista mondiale di mezza maratona, che ha anche siglato il record dell’evento, tagliando il traguardo con il tempo di 27:42 e migliorato di diciassette secondi il primato timbrato dodici mesi fa proprio da Bekele.

Yomif Kejelcha ha preceduto Bekele di cinque secondi, mentre Yeman Crippa ha chiuso al terzo posto con un distacco di 14” dal vincitore. Il trentino si è confermato sul podio della BOclassic dopo aver infilato tre secondi posti consecutivi nelle ultime partecipazioni, riuscendo anche a siglare il personale nell’evento. L’azzurro, reduce dalla maratona di Valencia, ha preceduto di un paio di secondi il sudafricano Maxime Chaumeton. Altri tre italiani in top-10: Alberto Mondazzi ottavo, Luca Alfieri nono, Giuseppe Gravante decimo.