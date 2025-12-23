24 Ore di Le Mans
WEC, quasi completa la griglia 2026 LMGT3
Mancano pochi annunci per completare l’entry list 2026 del FIA World Endurance Championship per quanto riguarda la categoria LMGT3. L’ultima notizia in merito riguarda Akkodis ASP che ha reso noto anche i propri ‘Silver Driver’ per le proprie Lexus RC F GT3.
Clemens Schmid si prepara per tornare con la Lexus n. 87 insieme a Răzvan Umbrărescu ed a José Maria Lopez, il tridente ha vinto nel 2025 la 6h San Paolo prima di conquistare la 8h Bahrain.
Debutto invece per Hadrien David con la gemella n. 87 dopo il trionfo in LMP3 nella Michelin Le Mans Cup. Il francese, chiamato al posto di Finn Gehrsitz che correrà con Garage 59 McLaren, dividerà l’abitacolo full-time con Tom Van Rompuy ed Esteban Masson.
Il primo, bronze driver belga, si sposta da TF Sport Corvette a Lexus in sostitiuzione di Arnold Robin. Debutto a tempo pieno invece per il transalpino, giovane pilota protetto da Toyota GR.
Restano ora da confermare i volti di Heart of Racing Aston Martin e di Proton Competition Ford. La seconda realtà citata ha annunciato per ora la conferma del nostro Gianmarco Levorato (n. 88) oltre a quella di Ben Tuck (n. 77).
Discorso differente per Heart of Racing con il titolare Ian James atteso ancora una volta con la Vantage AMR GT3 EVO n. 27. Parallelamente invece assisteremo al debutto di Gary Newell (n. 23), in pista in classe PRO Am nell’ultima edizione del GT World Challenge America Powered by AWS.
In totale in LMGT3 sono attese 18 auto rappresentanti nove costruttori differenti. Porsche, a differenza di quanto accade in Hypercar, sarà della partita oltre a Mercedes che conferma due AMG GT3 EVO con Iron Lynx.