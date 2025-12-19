GT, Valentino Rossi inizierà il 2026 con la 12h di Bathurst

Come anticipato nelle scorse giornate, Valentino Rossi inizierà il 2026 dall’Australia nell’iconica pista di Bathurst in occasione della dodici ore valida per l’Intercontinental GT Challenge.

L’ex centauro è atteso regolarmente con una BMW M4 GT3 EVO schierata da WRT insieme allo svizzero Raffaele Marciello ed al brasiliano Augusto Farfus. Quest’ultimo ha saputo imporsi lo scorso anno, in coppia con i fratelli Kelvin e Sheldon van der Linde.

Il primo dei due tornerà con la BMW n. 32 accanto all’ex pilota Lamborghini Jordan Pepper ed al belga Charles Weerts. In totale avremo ben 32 GT3 in pista, numero notevole che non si vedeva dal 2020 quando gli organizzatori sono riusciti ad avere 33 unità.

Il ‘Dottore’, pronto per un 2026 all’interno di alcune delle più importanti competizioni a ruote coperte, ha affermato: “Non vedo l’ora di tornare a Bathurst. È una delle gare più belle della stagione. La pista è fantastica. Quando ho iniziato a correre, Mt Panorama era in cima alla mia lista dei desideri. Ora ci sono stato tre volte e mi diverto ogni volta. L’anno scorso la gara è andata alla grande e siamo arrivati ​​secondi. Anche questa volta il podio è l’obiettivo. Con Raffaele e Augusto ho due compagni di squadra stellari da cui posso imparare molto e con i quali mi divertirò sicuramente molto”.

Secondo posto lo scorso anno in Oceania per Rossi, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge che successivamente si articolerà in altre quattro round tra Nurburgring (24h), Spa (24h), Suzuka (1000km) e Indianapolis (8h).

Nel 2025 il pluricampione delle due ruote ha vinto la 8h di Indy ed ha partecipato anche alla 24h di Spa valida per il GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe). Non è escluso nel 2026, vista l’assenza di impegni nel FIA World Endurance Championship, di un debutto con le quattro ruote a Suzuka, corsa che in ogni caso non sarà concomitante con il probabile programma nel GTWC Europe.