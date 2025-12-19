WEC, Ferrari in festa a Maranello con le 499P

Ferrari ha celebrto a Maranello i risultati ottenuti nell’ultima edizione del FIA World Endurance Championship. Le 499P ufficiali hanno sfilato per le vie della città italiana, le due vetture hanno conquistato nell’ultima 8h del Bahrain il titolo costruttori endurance per la prima volta dopo 53 anni.

Parallelamente è arrivato anche l’acuto nella classifica piloti, il primo titolo irridato in Hypercar. Il successo è stato siglato dai vincitori della 24h Le Mans 2023 Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi.

Il tridente della Ferrari n. 51 sono stati protagonisti in mezzo ai tifosi sulla falsariga di quanto accaduto due anni fa insieme ai piloti della Rossa n. 50 Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco.

Ricordiamo che Ferrari, oltre al Mondiale, ha ottenuto nel 2025 anche la terza affermazione consecutiva nella 24 Ore Le Mans con Yifei Ye/Robert Kubica/Phil Hanson al volante della Ferrari n. 83 di AF Corse.