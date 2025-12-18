24 Ore di Le Mans
WEC, Riccardo Pera pronto per difendere il titolo 2025
Riccardo Pera è confermato come uno dei piloti del FIA World Endurance Championship 2026. L’italiano, campione 2025 con Manthey insieme a Ryan Hardwick e Richard Lietz, tornerà a guidera la Porsche 992 GT3-R n. 92 sempre schierata dalla compagine tedesca.
Con lui il veterano Lietz ed il bronze drivere Yasser Shahin, reduce da una stagione con una BMW di WRT. Il toscano si è imposto nel 2025 anche a Le Mans, sempre in compagnia dei piloti citati precedentemente.
La compagine di Olaf Manthey ha festeggiato nel 2025 il secondo titolo consecutivo nella serie ed a Le Mans. Oltre alla Porsche n. 92 sarà regolarmente in azione anche la n. 91 con l’inglese James Cottingham, il russo Timur Boguslavskiy ed il campione DTM 2025 Ayhancan Güven.
Il primo ed il secondo raggiungono Manthey dopo un anno con United Autosports McLaren e WRT BMW. Il terzo debutta invece nella serie dopo esser diventato il primo turco della storia a primeggiare nel famossisimo campionato tedesco.
Pera è stato annunciato per il Mondiale oltre al confermato programma nell’Asian Le Mans Series, già iniziata lo scorso weekend a Sepang in Malesia. Per l’italiano vi sarà parallelamente anche un impegno in North America nelle prove di durata dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.