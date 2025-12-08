WEC, l’entry list del Mondiale 2026 nel dettaglio

ACO ha svelato l’entry list del FIA World Endurance Championship 2026, campionato che scatterà in primavera con la 1812km del Qatar. Un totale di 35 auto sono attese in pista, 17 nella classe regina che vedrà la presenza di Genesis Magma Racing al posto di Porsche Motorsport.

Ferrari diventa automaticamente l’unica casa ad avere una vettura privata in griglia: la 499 P n. 83 di AF Corse che per ora vedrà sicuramente in azione Yifei Ye. Non sappiamo infatti ad oggi se ritroveremo anche Robert Kubica e Phil Hanson. Niente soprese invece per le due Rosse: la n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Alessandro Pier Guidi e la n. 50 di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco.

Restano da definire anche gli equipaggi di Peugeot e gli accoppiamenti di Alpine. Nel primo caso, oltre a Paul Di Resta (n. 93) e Loic Duval (n. 94), avremo sicuramente anche Theo Pourchaire, Nick Cassidy, Malthe Jakobsen ed il rientrante Stoffel Vandoorne.

Nel secondo resta invece da definire il pilota che rimpiazzerà Mick Schumacher. Per ora sono stati rivelati Antonio Felix Da Costa (n. 35) e Fred Mako (n. 36), per il costruttore transalpino dovrebbero tornare anche Charles Milesi, Jules Gounon e Ferdinand Habsburg.

Equipaggi immutati anche per Aston Martin e Toyota, niente sorprese anche da Genesis Magma Racing che nell’ultima settimana ha confermato la formazione per il debutto nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans. Tutto come da compione anche per BMW e Cadillac che contemporaneamente gareggieranno anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

In LMGT3 non c’è il nome di Valentino Rossi che dovrebbe gareggiare principalmente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS 2026. Il ‘Dottore’ potrebbe in ogni caso tornare per la singola 24h Le Mans, non è da escludere la presenza di una terza BMW M4 GT3 EVO di WRT per la sola classica francese.

Darren Leung è attualmente nominato a bordo della BMW n. 32, mentre Anthony McIntosh guiderà la gemella n. 69. Il bronze driver inglese sembra destinato a riaccogliere anche Sean Gelael, mentre l’americano attende Parker Thompson. L’indonesiano ed il canadese sono due Silver Driver pronti per sostituire un altro pilota dello stesso grado FIA: Valentino Rossi. Ricordiamo che l’equipaggio in classe LMGT3 deve essere obbligatoriamente composto da un pilota Bronze, un Silver ed un Gold/Platino.

Heart of Racing si espande e gestirà entrambe le Aston Martin in GT oltre al programma in Hypercar. Ian James, titolare della compagine anglo-americana, guiderà la Vantage AMR EVO n. 27, mentre Gary Newell è confermato con la n. 23.

Prima volta per Garage 59 al posto di United Autosports. La squadra britannica ha presentato le proprie formazioni per il FIA WEC 2026, nell’ordine avremo quindi Antares Au/Marvin Kirchhöfer/Tom Fleming (n. 10) e Finn Gehrsitz/Alexander West/Benjamin Goethe (n. 58)

Akkodis ASP Lexus, TF Sport Corvette, VISTA AF Corse Ferrari, Manthey Porsche e Proton Competition Ford sono le altre squadre iscritte nel Mondiale in LMGT3. Torneranno anche due Mercedes AMG GT3 EVO con Martin Berry/Maxime Martin/Rui Andrade (n. 61) e Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius (n. 79).