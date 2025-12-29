Volley, i migliori italiani della 13ma giornata di Superlega. Bottolo e Sani campioni fino alla fine del 2025

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 13ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTIA BOTTOLO C’è sempre lui in mezzo alle fortune di una Lube che sembra aver superato il momento difficile e ora viaggia a gonfie vele. Chiude la super sfida con Piacenza con 13 punti ma con un importante 59% in ricezione e un 50% in attacco, oltre a 4 ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA Ci prova in tutti i modi a non far tornare Piacenza a mani vuote da Civitanova ma non ci riesce. Chiude con 26 punti, il 77% in attacco e due muri. Prova comunque consistente.

FRANCESCO SANI Prova di sostanza dello schiacciatore campione del mondo che parte titolare e mette a segno 11 punti in tre set con il 59% in ricezione e il 47% in attacco, oltre a due ace che sono la specialità della casa.

EDOARDO CANESCHI Prova di sostanza del centrale di Milano che chiude la partita contro Padova con 109 punti, il 72% in attacco, un ace e un muro. Giocatore prezioso.

ROBERTO RUSSO Si mette alle spalle un periodo complicato con un infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale per club chiudendo la partita di Cisterna con 11 punti, l’88% in attacco e 4 muri pesanti.