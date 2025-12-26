Trento, Perugia e Verona continuano la cavalcata in Superlega: Michieletto, Sani e Giannelli brillanti

Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono disputate quattro partite valide per la tredicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le tre big rispondono presente, vincendo con degli schiaccianti 3-0 e proseguendo così la propria cavalcata: Verona ha prevalso contro il fanalino di coda Grottazzolina di fronte al proprio pubblico, Perugia ha regolato Cisterna a domicilio senza patemi d’animo, Trento ha prevalso sul campo di Monza in un incrocio che poteva rivelarsi complicato.

Trento e Perugia restano così al comando con 32 punti (entrambe a quota undici vittorie, i dolomitici hanno un miglior quoziente set) e una sola lunghezza di vantaggio nei confronti di Verona, in attesa del confronto tra Modena e Cuneo (gli emiliani potrebbero portarsi a -4 dalla vetta in caso di affermazione per 3-0 o 3-1). I Campioni d’Italia hanno potuto fare affidamento sugli attaccanti Jordi Ramon (13 punti), Theo Faure (11) e Alessandro Michieletto (10).

Gli scaligeri hanno fatto leva sul bomber Darlan Souza (15 punti) e sul martello Francesco Sani (11), mentre la stella Noumory Keita (6) è uscito nel corso del secondo set per fare spazio a Lukas Glatz (7). I Block Devils ringraziano l’opposto Wassim Ben Tara (16 punti), lo schiacciatore Yuki Ishikawa (11) e il centrale Roberto Russo (11 punti, 4 muri) sotto la guida di Simone Giannelli. Nell’altra partita di giornata, invece, Milano ha battuto Perugia per 3-1, rimontando da 12-16 nel quarto set, per merito soprattutto dell’attaccante Ferre Reggers (28 punti) e di un tonico Francesco Recine (12).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Rana Verona vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-21; 25-19; 25-16)

Allianz Milano vs Sonepar Padova 3-1 (25-15; 25-15; 26-28; 28-26)

Cisterna Volley vs Sir Susa Scai Perugia 0-3 (14-25; 20-25; 20-25)

Vero Volley Monza vs Itas Trentino 0-3 (21-25; 15-25; 22-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Trento 32 punti, Perugia 32, Verona 31, Modena 25*, Civitanova 25, Milano 23, Piacenza 23, Monza 12, Padova 11, Cuneo 9*, Cisterna 6, Grottazzolina 2. *= 1 partita in meno.