Volley, i migliori italiani della 12ma giornata di Superlega. Luca Porro e Francesco Recine, le bande che fanno la differenza

GIANLUCA GALASSI Per due set è il dominatore della rete ma non si ferma anche quando le cose iniziano a non filare più lisce per Piacenza contro Verona. Chiude il suo match con 15 punti, il 69% in attacco, tre ace e tre muri.

MATTEO STAFORINI Grande prestazione del libero di Verona che viene bersagliato in battuta dai piacentini e chiude con un ottimo 70%, piazzando anche qualche difesa determinante soprattutto nel finale.

LUCA PORRO Una delle migliori prestazioni della stagione. Contribuisce in maniera determinante alla vittoria di Modena contro Cisterna con 18 punti, il 55% di positività in ricezione, il 58% in attacco e ben 4 ace.

RICCARDO SBERTOLI Guida con maestria l’Itas al successo sul campo di una coriacea Sonepar Padova. Precisione e distribuzione bilanciata per spingere ancora più in alto Trento.

FRANCESCO RECINE Milano non si ferma più e lo schiacciatore italiano è uno dei suoi motori. Chiude la sfida sul campo di Grottazzolina con 11 punti, il 50% in ricezione, un ottimo 68% in attacco, due muri e un ace.

MATTIA BOTTOLO Per uscire dal periodo negativo, Civitanova sui aggrappa alle sue bocche da fuoco e Bottolo risponde presente sul campo di Cuneo con 11 punti, il 41% in ricezione, il 62% in attacco, un muro e due ace.