Volley femminile, l’Osasco vince il derby per il podio al Mondiale per Club. Ora Conegliano-Scandicci per il titolo

In attesa di Conegliano-Scandicci, finale del Mondiale per Club di volley femminile che andrà in scena alle ore 20.30 italiane, la giornata conclusiva della rassegna iridata si è aperta con il confronto che metteva in palio il terzo posto. A San Paolo si è disputato il derby brasiliano tra le due deluse della competizione, battute dalle squadre italiane negli scontri diretti disputati ieri.

L’Osasco Sao Cristovao Saude ha sconfitto il Dentil Praia Clube per 3-0 (25-20; 28-26; 25-19): primo e terzo set dominati dalle padrone di casa, che nella seconda frazione sono riuscite a rimontare dal 20-24 contro le Campionesse del Sudamerica, annullando sei set-point complessivi (quattro consecutivi). Una squadra brasiliana è tornata sul podio dopo sette anni di distanza (il Minas perse la finale con il VakifBank nel 2018), l’Oasco fu secondo nel 2014 (ko con la Dinamo Kazan) e nel 2010 (battuto dal Fenerbahce).

L’opposto Cugno (21 punti, 2 muri) e la centrale Larissa (11 punti, 6 muri) hanno fatto la voce grossa, venendo ben spalleggiate dalle schiacciatrici Maiara (8) e Baird (6) e dall’altra centrale Mayhara (8) sotto la regia di Gray (4). Tra le fila del Dentil Praia Clube le migliori sono state l’attaccante Caffrey (18) e la centrale Adenizia (13).