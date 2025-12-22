Quanti soldi guadagna Perugia con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il terzo sigillo

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, festeggiando a Belem (Brasile) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da quattro vittorie per 3-0 e da un successo al tie-break. La corazzata umbra è stata semplicemente impeccabile in terra sudamericana, riuscendo a battere i giapponesi dell’Osaka Bluteon in finale e conquistando così il terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli festeggiati nel 2022 a Betim (Brasile) e nel 2023 a Bangalore (India).

La Sir Sicoma Monini ha rispettato il pronostico della vigilia, riuscendo a imporsi da Campione d’Europa in un contesto altamente competitivo e probante dal punto di vista tecnico. Festa grande per il sestetto di coach Angelo Lorenzetti, trascinato in particolar modo dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, dai centrali Agustin Loser e Sebastian Solé, dal libero Massimo Colaci.

C’è però anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Perugia vincendo il Mondiale per Club? Il montepremi della competizione non è stato ufficialmente svelato, ma c’è da pensare che non sia molto diverso da quello dello scorso anno: dodici mesi fa era pari a 350.000 dollari statunitensi (circa 298.000 euro), che erano stati distribuiti tra le otto partecipanti, ma l’entità della suddivisione non era stata comunicata ufficialmente

