Volley, i premi individuali e il Dream Team del Mondiale per Club 2025: un italiano incoronato come MVP!

Perugia ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Osaka Bluteon per 3-0 nella finale andata in scena a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa si sono imposti contro i giapponesi al termine di un’autentica cavalcata in terra sudamericana (quattro successi per 3-0 e uno al tie-break, proprio contro i vice campioni d’Asia nel round robin) e hanno conquistato il terzo titolo iridato della loro storia dopo quelli conseguiti nel 2022 a Betim e nel 2023 a Bangalore.

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). Il miglior giocatore del torneo (MVP) è Simone Giannelli: il palleggiatore dei rossoneri ha ricevuto con merito il riconoscimento, dopo aver offerto una serie di prestazioni davvero rimarchevoli dal punto di vista tecnico e agonistico. Il capitano della Nazionale Italiana è stato incoronato anche miglior palleggiatore della competizione, a dimostrazione di uno strapotere totale dopo il trionfo ai Mondiali in maglia azzurra.

I nuovi Campioni del Mondo festeggiano anche altri tre premi individuali con l’opposto Wassim Ben Tara e i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser. Lo schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez (Osaka Bluteon) e il martello statunitense Aaron Russell (Aluron Zawiercie) sono stati scelti come riferimento del reparto di banda, mentre Tomohiro Yamamoto (Osaka Bluteon) è il miglior libero. Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2025

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO (MVP): Simone Giannelli (Perugia)

MIGLIOR OPPOSTO: Wassim Ben Tara (Perugia)

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Perugia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #1: Miguel Angel Lopez (Osaka Bluteon)

MIGLIOR SCHIACCIATRORE #2: Aaron Rusasell (Aluron Zawiercie)

MIGLIOR CENTRALE #1: Sebastian Solé (Perugia)

MIGLIOR CENTRALE #2: Agustin Loser (Perugia)

MIGLIOR LIBERO: Tomohiro Yamamoto (Osaka Bluteon)