Volley femminile, le migliori italiane della 14a giornata di A1. Pietrini come ai bei tempi, Nervini sempre protagonista

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 14ª GIORNATA DI SERIE A1

STELLA NERVINI: Sempre protagonista. Contribuisce alla vittoria di Chieri con 15 punti, il 59% in ricezione, il 52% in attacco e 2 muri. Continuità straordinaria.

ILARIA SPIRITO: Gran partita del libero di Chieri che chiude il suo match con il 78% in ricezione e con alcune difese da applausi che caricano tutta la squadra

GAIA GIOVANNINI: Per quattro set gioca su buoni livelli, poi scende nel tie break ma fino a quel momento 12 punti con un ottimo 57% in ricezione e il 47% in attacco con due muri e un ace.

SARA BONIFACIO: Ottima prova della centrasle di Novara che mette a segno 14 punti con il 64% in attacco, tre muri e due ace.

BINTO DIOP: Torna ad essere decisiva e vincente l’opposta di Cuneo che mette a segno ben 28 punti con una positività del 57% a cui si aggiungono due muri e tre ace.

ELENA PIETRINI: L’operazione ritorno su ottimi livelli è completata. Entra i n corsa e sistema alcune cose in casa Milano, soprattutto in ricezione che sta sempre più diventato specialità della casa, chiudendo con il 72% di positività. In tre set mette a segno 10 punti con il 45% in attacco e un muro.