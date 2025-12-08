Pallavolo
Volley femminile, le migliori italiane della 13a giornata di A1. Cambi incanta, Decortes fa volare Macerata
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 13ª GIORNATA DI SERIE A1
CLARA DECORTES: Prestazione da incorniciare per l’opposto di Perugia che chiude la sfida contro Bergamo con 23 punti, il 41% in attacco, un muro e 3 ace.
ALESSIA MAZZON: Molto bene la centrale di Macerata in una partita che può rivelarsi decisiva nella corsa alla salvezza. Chiude con 13 punti, il 71% in attacco e 3 muri.
CARLOTTA CAMBI: Ormai campeggia allegramente in questa classifica da diverse settimane. Precisa e tatticamente impeccabile nella sfida casalinga contro Firenze vinta 3-0 dalla “sua” Novara.
ALESSIA GENNARI: Entra dopo il mezzo disastro di Busto nel primo set contro San Giovanni e sistema prima di tutto la ricezione chiudendo con il 50%. In attacco non è devastante ma sbaglia poco, chiude con il 32% ma il suo ingresso si sente.
STELLA NERVINI: Riesce ad essere protagonista anche quando non tutto funziona per il meglio. Contro Perugia arrivano solo 9 punti, non è sempre efficace in attacco (37% di positività) ma la ricezione mette a posto tutto: 81% e va bene così.
SONIA CANDI: Chi si rivede! Chiude la sfida contro Cuneo con 9 punti all’attivo ma con un buon 61% in attacco e un muro vincente.