Volley femminile, Chieri prosegue la marcia in Serie A1 e aggancia Novara. Nervini super, Firenze ko

Chieri ha sconfitto Firenze nell’anticipo della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, imponendosi per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) di fronte al proprio pubblico del PalaFenera. Le piemontesi hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno controllato agevolmente la situazione, infilando la quinta vittoria consecutiva in campionato e agganciando Novara al terzo posto in classifica a parità di incontri giocati (a -2 dalla seconda piazza occupata da Scandicci).

Le toscane non riescono a uscire dalla crisi, incappano nel sesto ko di fila e rimangono provvisoriamente in nona posizione. Prova di carattere da parte di Laura Kunzler (16 punti) e Stella Nervini (14), in doppia cifra anche Anett Nemeth (13), da annotare le otto marcature di Anna Gray. Tra le fila di Firenze le migliori sono state Jolien Knollema (13), Vanja Bukilic (9) e Alice Tanase (10).

La quattordicesima giornata di Serie A1 proseguirà domenica 14 dicembre con quattro partite: alle ore 17.00 spazio a Cuneo-Macerata, Novara-San Giovanni in Marignano, Vallefoglia-Perugia e alle ore 20.30 il confronto tra Bergamo e Milano, mentre Conegliano e Scandicci saranno impegnata al Mondiale per Club.