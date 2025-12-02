Volero Le Cannet-Scandicci stasera in tv, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

La seconda giornata del girone A di Champions League propone un test interessante per la Savino Del Bene Scandicci, attesa sul campo francese del Volero Le Cannet. Le toscane arrivano all’appuntamento forti del brillante 3-0 su Alba Blaj ottenuto all’esordio europeo e di una stagione finora solidissima: il gruppo di Barbolini sta viaggiando spedito in campionato, con una sola sconfitta negli ultimi turni e prestazioni in crescita sia dal punto di vista tecnico che dell’intensità.

Le Cannet, quinto in Ligue A e reduce dal 3-0 incassato sul campo del VakifBank, ha qualità ma manca di continuità. Rosa esperta, con buona struttura fisica e una tradizione europea consolidata, il club francese in casa sa alzare il livello, soprattutto nelle fasi break. Il rendimento altalenante in campionato (sei vittorie e tre sconfitte) racconta però di una squadra ancora alla ricerca della sua miglior versione.

Scandicci si presenta al big match con l’autorità di chi ha già vinto a Novara e che, pur cadendo solo al tie-break a Conegliano, ha dimostrato solidità in ogni fondamentale. La distribuzione fluida, la crescita delle centrali e la capacità di mettere pressione al servizio hanno fatto la differenza nelle ultime uscite, così come l’apporto delle attaccanti di palla alta, decisive nei finali di set. Per Le Cannet sarà fondamentale limitare l’efficacia in contrattacco delle italiane e provare a sporcare le uscite in banda, mentre Scandicci dovrà imporre subito ritmo e velocità per evitare che le francesi possano trascinare la gara sul piano fisico. Una vittoria metterebbe le toscane nella condizione ideale per gestire il girone, confermando ambizioni europee di primissimo livello.

Squadra storica, quella francese, che da decenni è protagonista in casa e in Europa e nel tempo è diventata una sorta di multinazionale del volley, visto che è composta per la maggior parte di atlete non francesi. Il tecnico, ad esempio, è italiano e si tratta di Marcvo Fenoglio, affiancato in panchina dal danese Kristian Knudsen. In cabina di regia come titolare c’è la brasiliana Naiane De Almeida Rios, 31 anni, alla seconda stagione al Le Cannet, proveniente dal Dentil Praia Clube. Al suo fianco la 19enne promettente turca Defne Devrim, proveniente dal vivaio del Vakifbank. L’opposta titolare sarebbe la rumena Elizabet Inneh, arrivata quest’anno dalla squadra turca del Bahçelievler Belediyespor ma non è al meglio della condizione e dunque Fenoglio ha riconvertito la schiacciatrice russa Alina Popova, 20 anni, ex Dinamo Mosca a opposta, mentre in panchina siede un’altra russa, 27enne, Anastasia Denisova, arrivata quest’anno dal Severyanka Cherepovets.

In banda giocano titolari la bielorussa Liubou Svetnik, 20 anni, al secondo anno a Le Cannet dopo l’esperienza in Turchia allo Zeren Spor Kulübü e la bulgara Vangeliya Rachkovska, 28 anni, un’esperienza anche in Italia qualche anno fa a San Giocvanni in Marignano e proveniente da Cipro dove ha giocato lo scorso anno nell’Apollon Limassol. In panchina c’è la diciottenne turca Ceren Hasdemir, proveniente dallo Zeren Spor Kulübü U18.

Le centrali titolari sono la lituana Ruta Stanyulite, al quarto anno di militanza nel Le Cannet e la bielorussa 17enne Aida Dautova, proveniente dalla squadra bielorussa del RGUOR-2008. In panchina ci sono Natalia Suvorova, russa, al secondo anno nella squadra francese e proveniente dalla Dinamo-Ak Bars e una delle due francesi, Marie Andriamaherizom, 24 anni, arrivata lo scorso anno dal Cannes. I liberi sono l’altra francese Amandine Giardino, 30 anni, arrivata quest’anno dal Neptunes de Nantes Volley-ball e la croata Izabela Štimac, 25 anni, alla terza stagione con il Le Cannet.

Il fischio d’inizio è in programma a La Palestre LE CANNET – Big Hall alle 20.00 di mercoledì 3 dicembre. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena 204 e su Dazn (visibile anche sul canale 214 di Sky), in streaming la partita si potrà seguire su Now e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra OK Železničar Lajkovac e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

La Palestre LE CANNET – Big Hall – Girone A prima giornata

Mercoledì 3 dicembre

Ore 19.00 Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci – Diretta su Sky Sport Arena (204), su Dazn in streaming e sul 214 di Sky, in streaming su Now e su Eurovolley Tv

