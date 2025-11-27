Champions League, partenza sprint per Scandicci: dominio totale sull’Alba Blaj, battuta 3-0

La Savino Del Bene Scandicci comincia la sua Champions League nel modo migliore possibile: con un 3-0 netto, autorevole e ricco di indicazioni positive contro le rumene dell’Alba Blaj. Nella gara inaugurale del girone A, la formazione di coach Gaspari, che ha scelto di far rifiatare Ekaterina Antropova, affidandosi a Lindsey Ruddins nel ruolo di opposta, ha mostrato continuità in tutti i fondamentali, confermando profondità di roster e qualità di sistema. Le toscane hanno imposto da subito un ritmo superiore, lavorando alla perfezione in muro-difesa, spingendo forte al servizio e trovando punti pesanti da un reparto offensivo prolifico e distribuito. Scandicci è apparsa solida, concentrata e già in condizione europea, lasciando pochissimo spazio alle iniziative avversarie e costruendo un successo importante.

La Savino Del Bene Scandicci parte fortissimo e mette subito pressione all’Alba Blaj. Dopo il muro di Nwakalor che vale l’1-0, le toscane costruiscono un primo break con Piani, Bosetti e Ruddins, salendo sul 5-4 grazie anche alla presenza a rete di Weitzel. Alba Blaj prova a restare agganciata con i colpi di Ruddins e Delic (6-5), ma da lì in avanti la squadra di Barbolini cambia marcia. Il doppio muro di Nwakalor (9-6) apre la fuga, subito alimentata da Skinner, Drussyla e dalla solita Nwakalor, devastante sia in attacco sia a muro (11-7, 14-9). Scandicci dilaga: Martinez mette giù il 15-10, poi arriva un’infilata di punti pesanti con Weitzel al servizio e ancora Nwakalor protagonista a più riprese. Nel finale è un monologo: Drussyla, Nwakalor e Martinez firmano le ultime accelerazioni, con Weitzel che continua a martellare al servizio fino al conclusivo 25-13, siglato da un attacco di pura potenza di Nwakalor. Scandicci domina in ogni fondamentale e chiude il primo set con autorevolezza.

La Savino Del Bene Scandicci riparte forte nel secondo set, trascinata da Skinner, che apre con muro e attacco per il 3-0, mentre Ruddins e Piani ampliano subito il margine fino al 5-1. Alba Blaj prova a interrompere l’inerzia con Pirv e un muro di Weitzel, ma Scandicci resta in controllo grazie al gioco veloce orchestrato da Ognjenovic e ai colpi di Bosetti e Nwakalor, che firmano l’8-6. Le rumene rientrano con un parziale energico: Felix Costa si accende, mette giù due palloni consecutivi e guida la rimonta fino al 10-10. Da lì in avanti il set diventa un botta e risposta continuo. Scandicci prova la fuga con Skinner e Ruddins (13-13 e poi 15-16), ma Alba Blaj resta vicina grazie ai muri di Pirv e alle difese che alimentano la transizione offensiva.

Si entra nelle fasi decisive sul 18-18, ma è ancora Scandicci a trovare l’allungo: Piani e Felix Costa tengono il ritmo alto, poi Nwakalor firma il sorpasso sul 20-19. Nel finale sale in cattedra Ruddins, che piazza attacco e cambio palla del 24-21. A chiudere il set, in diagonale, arriva Bosetti, che sigla il 25-21 e il 2-0 per Scandicci. Scandicci parte fortissimo anche nel terzo set: dopo il primo punto di Pirv per l’Alba Blaj, la Savino Del Bene ribalta subito l’inerzia con Ruddins e soprattutto con una serie impressionante di muri firmati Delic, Nwakalor e Bosetti, che spingono le toscane fino al 6-1. La squadra di Barbolini mantiene un ritmo travolgente: Franklin entra definitivamente in partita con attacco e servizio, mentre Piani tiene altissima la qualità del cambio palla (7-3, poi 10-4).

Alba Blaj prova a restare agganciata con i colpi di Drussyla Felix Costa, ma Scandicci è in totale controllo: Graziani è protagonista al centro con punto e muro del 13-5, seguita ancora da Franklin che allunga fino al 17-8. Nella fase finale le rumene subiscono la vena offensiva di Piani e la continuità al servizio di Krenicky, mentre Franklin e Graziani scavano l’ultimo solco (20-10). La chiusura è un crescendo: muro di Franklin, attacco di Piani e punto finale di Graziani per il 25-14 che certifica il dominio toscano e il 3-0 conclusivo. In casa Scandicci 14 punti Ruddins, 12 di Nwakalor, 10 a testa per Skinner e Bosetti. Per l’Alba Blaj solo Felix Costa in doppia cifra con 13 punti.