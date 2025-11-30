Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo

Non soltanto il derby lombardo tra Milano e Busto Arsizio nel pomeriggio riservato alla dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Macerata a domicilio con un secco 3-0, respingendo i tentativi di rientrare da parte delle marchigiane nel secondo set, che si è deciso ai vantaggi.

Le toscane hanno infilato la dodicesima vittoria stagionale e hanno rafforzato il secondo posto in classifica generale, riportandosi a sette lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano, mentre le rivali sono incappate nel quinto stop di fila e rimangono in terzultima posizione. Prova di carattere da parte della bomber Ekaterina Antropova, autrice di 16 punti e ben spalleggiata da Camilla Weitzel (10 punti, 3 muri, 2 ace) e dalla schiacciatrice Caterina Bosetti (9) sotto la regia di Maja Ognjenovic. Tra le fila di Macerata le migliori sono state Suvi Katriina Kokkonen (10) e Clara Decortes (11).

Chieri ha regolato San Giovanni in Marignano per 3-0 a domicilio, infilando così il terzo successo di fila e agganciando Novara al quarto posto in classifica, mentre la neopromossa resta il fanalino di coda del torneo. A fare la differenza sono state Stella Nervini (15 punti), Laura Kunzler (11) e Anastasia Cekulaev (10) contro il sestetto di Anna Piovesan (10) e Martina Bracchi (5).

Bergamo ha sconfitto Firenze con un secco 3-0 in una sfida di fondamentale importanza per accedere alla Coppa Italia: Ailama Cese Montalvo (17 punti), Kendall Kipp (18), Linda Manfredini (10) e Denise Meli (10) hanno chiuso in doppia cifra contro il sestetto guidato da Alice Tanase (10) e Francesca Villani (10). L’altra partita del pomeriggio si è decisa al tie-break: Vallefoglia ha avuto la meglio sul campo di Monviso, trascinata da Erblira Bici (18), Loveth Omoruyi (14) e Bozana Butigan (13).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Monviso Volley vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (22-25; 25-23; 25-21; 23-25; 12-15)

Il Bisonte Firenze vs Bergamo 0-3 (20-25; 20-25; 22-25)

Cfd Balducci Hr Macerata vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (15-25; 24-26; 16-25)

Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (23-25; 15-25; 17-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 40 punti (14 partite disputate), Scandicci 34 (14), Novara 26 (12), Chieri 26 (12), Milano 26 (12), Busto Arsizio 16 (129, Vallefoglia 15 (12), Bergamo 14 (12), Firenze 13 (12), Cuneo 12 (12), Monviso 11 (14), Macerata 11 (12), Perugia 10 (12), San Giovanni in Marignano 7 (12).