Volley femminile, Antropova e Nwakalor trascinando Scandicci. Sorridono Chieri e Busto Arsizio

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Vallefoglia per 3-0 (25-12; 25-10; 25-16) e ha così infilato l’undicesima vittoria stagionale, confermandosi al secondo posto in classifica generale a sei lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano.

Le vicecampionesse d’Europa hanno prevalso in maniera nitida di fronte al proprio pubblico, trascinate dalla scatenata bomber Ekaterina Antropova (17 punti, 3 muri, 2 ace), dalle centrale Linda Nwakalor (11, 4 muri), dalle schiacciatrici Avery Skinner (11) e Caterina Bosetti (6) contro le marchigiane guidate da Loveth Omoruyi (10) ed Erblira Bici (9).

Chieri ha prevalso contro Monviso per 3-1 (24-26; 25-19; 25-17; 25-19) nel derby piemontese, infilando così il secondo successo consecutivo e agganciando Novara al quarto posto in classifica generale, mentre le ospiti si sono spente dopo aver prevalso nel primo set e restano in piena lotta per non retrocedere. Le dirompenti Anett Nemeth (26 punti) e Laura Kunzler (19), ben spalleggiate da Stella Nervini (10), hanno fatto la differenza contro il sestetto guidato da Adhu Malual (10 punti) e Sofia D’Odorico (15).

Busto Arsizio ha regolato Perugia per 3-1 (25-21; 25-15; 18-25; 25-9): terza affermazione nelle ultime quattro uscite per le Farfalle, seste in classifica generale davanti a Firenze e Vallefoglia. A guidare le lombarde, che mercoledì sera avevano trascinato Conegliano al tie-break, sono state Melanie Parra (16 punti), Valeria Battista (15), Silke van Avermaet (15) e Josephine Obossa (12) contro il sestetto trascinato da Beatrice Gardini (19) ed Elena Perinelli (12).

L’altra sfida di giornata si è decisa al tie-break. Bergamo ha avuto la meglio su Cuneo per 3-2 (26-24; 25-22; 25-27; 19-25; 15-11) di fronte al proprio pubblico: sugli scudi Kendall Kipp (28 punti), Jennifer Mosser (14) e Linda Manfredini (10) contro la formazione guidata da Masa Pucelj (22) e Binto Diop (19). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-21; 25-15; 18-25; 25-9)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Wash4green Monviso Volley 3-1 (24-26; 25-19; 25-17V; 25-19)

Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-12; 25-10; 25-16)

Bergamo vs Honda Cuneo Granda Volley 3-2 (26-24; 25-22; 25-27; 19-25; 15-11)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 37 punti (13 partite giocate), Scandicci 31 (13), Milano 26 (12), Novara 23 (11), Chieri 23 (11), Busto Arsizio 16 (12), Firenze 13 (11), Vallefoglia 13 (11), Cuneo 12 (11), Macerata 11 (11), Bergamo 11 (11), Perugia 10 (11), Monviso 10 (13), San Giovanni in Marignano 7 (11).