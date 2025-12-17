Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduni di Lignano: azzurri al lavoro verso il SVNS 3

Inizia la preparazione della Nazionale italiana di rugby a 7 maschile per il SVNS 3, ovvero la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e poi di sognare la partecipazione ai Mondiali.

Gli azzurri sono in raduno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine: il responsabile tecnico dell’Italia, Matteo Mazzantini, ha convocato 16 giocatori per iniziare il lavoro in vista dell’unica tappa della competizione, che avrà luogo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai.

Al termine del SVNS 3 le prime due classificate verranno promosse al SVNS 2, mentre le altre sei dovranno ripartire in estate dalle divisioni continentali: a contendere all’Italia quella che sarebbe una storica promozione, saranno Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

1 Francesco BONAVOLONTA’ – Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad

2 Jacopo BOTTURI – Rugby Petrarca Srl S.D.

3 Filippo BOZZONI – Rugby Colorno 1975 Srl Ssd

4 Simone BRISIGHELLA – Valorugby Emilia Ssd Arl

5 Nelson CASARTELLI – Mogliano Veneto Rugby S.S.D. A R.L.

6 Aramis CORONA – Rugby Colorno 1975 Srl Ssd

7 Rocco DEL BONO – Livorno Rugby Ssd S.R.L.

8 Luca Nicolas DI SALVATORE – Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd

9 Christian DOTTO – Asd Rugby Paese

10 Francesco KRSUL – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd

11 Cristian LAI – G.S. Fiamme Oro Rugby Roma

12 Giovanni MARZOTTO – Benetton Rugby Treviso Srl Ssd

13 Giacomo NDOUMBE LOBE – Asd Rugby Paese

14 Matteo Giorgio NOVENTA – Benetton Rugby Treviso Srl Ssd

15 Marco SCALABRIN – Rugby Petrarca Srl S.D.

16 Flavio Pio VACCARI – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd