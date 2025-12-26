Seguici su
Sci di fondo

Sci di fondo, il Tour de Ski festeggia i 2 decenni di vita interamente in Italia. Al maschile ci sono alternative al dominio norvegese?

4 minuti fa

La XX edizione del Tour de Ski maschile prenderà il via domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per il secondo inverno consecutivo, la competizione multi-stage per antonomasia dello sci di fondo si svilupperà interamente in territorio italiano, poiché la località altoatesina ospiterà le prime quattro tappe.

All’iniziale Sprint a skating faranno seguito una 10 km contro il cronometro in alternato (lunedì 29), un’inedita 5 km heat mass start in tecnica libera (mercoledì 31) e un inseguimento di 15 km in tecnica classica (Capodanno). Dopodiché, ci si trasferirà in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la scalata del Cermis (domenica 4).

È un Tour de Ski “breve”, come sovente accade nelle stagioni in cui sono programmati i Giochi olimpici. La Fis cerca infatti di ridurre lo sforzo, allo scopo di incentivare la partecipazione a un evento che, soprattutto in un inverno a Cinque cerchi, tanti non esitano a sacrificare in favore della rincorsa alle medaglie.

Ovviamente, il fatto che l’intera manifestazione si svolga in un’unica nazione, non è un fatto incoraggiante. In principio, il ‘Tour de Ski’ era veramente tale, poiché attraversava più Paesi europei, tenendosi anche in contesti metropolitani (Monaco di Baviera, Praga).

Viceversa, ora è confinato a una ristretta area geografica e a luoghi in cui lo sci di fondo è di casa. Non si può ragionare in ottica partigiana e nazionalistica solo perché si parla di Italia. Bisogna essere intellettualmente onesti e constatare come l’appuntamento abbia goduto di salute migliore.

TOUR DE SKI MASCHILE – I DATI

Maggior numero di vittorie
4 – COLOGNA Dario {SUI} (2009, 2011, 2012, 2018)
4 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023, 2025)

Uomini in attività già vincitori del Tour de Ski
4 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023, 2025)
2 – BOLSHUNOV Alexander {RUS} (2020, 2021)
1 – USTIUGOV Sergey {RUS} (2017)
1 – AMUNDSEN Harald Østberg {NOR} (2024)

Vittorie per nazione
8 – Norvegia
4 – Russia
4 – Svizzera
2 – Repubblica Ceca
1 – Germania

Miglior risultato italiano
3° POSTO – DI CENTA Giorgio, 2008

TOUR DE SKI MASCHILE, ALBO D’ORO

2007 : 1) ANGERER, 2) Legkov, 3) Østensen
2008 : 1) BAUER, 2) Sommerfeldt, 3) Di Centa
2009 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Teichmann
2010 : 1) BAUER, 2) Northug, 3) Cologna
2011 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Bauer
2012 : 1) COLOGNA, 2) Hellner, 3) Northug
2013 : 1) LEGKOV, 2) Cologna, 3) Vylegzhanin
2014 : 1) SUNDBY, 2) Jespersen, 3) Northug
2015 : 1) NORTHUG, 2) Belov, 3) Halfvarsson (*)
2016 : 1) SUNDBY, 2) Krogh, 3) Ustiugov
2017 : 1) USTIUGOV, 2) Sundby, 3) Cologna
2018 : 1) COLOGNA, 2) Sundby, 3) Harvey
2019 : 1) KLÆBO, 2) Ustiugov, 3) Krüger
2020 : 1) BOLSHUNOV, 2) Ustiugov, 3) Klæbo
2021 : 1) BOLSHUNOV, 2) Manificat, 3) Spitsov
2022 : 1) KLÆBO, 2) Bolshunov, 3) Niskanen
2023 : 1) KLÆBO, 2) Krüger, 3) Holund
2024 : 1) AMUNDSEN, 2) Moch, 3) Lapalus
2025 : 1) KLÆBO, 2) Vermeulen, 3) Lapalus

(*) L’edizione 2015 venne vinta da Sundby, tuttavia successivamente squalificato per violazione della normativa antidoping. Il successo è dunque passato “a tavolino” al connazionale Petter Northug.

