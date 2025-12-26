Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, il Tour de Ski festeggia i 2 decenni di vita interamente in Italia. Al maschile ci sono alternative al dominio norvegese?
La XX edizione del Tour de Ski maschile prenderà il via domenica 28 dicembre da Dobbiaco. Per il secondo inverno consecutivo, la competizione multi-stage per antonomasia dello sci di fondo si svilupperà interamente in territorio italiano, poiché la località altoatesina ospiterà le prime quattro tappe.
All’iniziale Sprint a skating faranno seguito una 10 km contro il cronometro in alternato (lunedì 29), un’inedita 5 km heat mass start in tecnica libera (mercoledì 31) e un inseguimento di 15 km in tecnica classica (Capodanno). Dopodiché, ci si trasferirà in Val di Fiemme per una Sprint in alternato (sabato 3) e la scalata del Cermis (domenica 4).
È un Tour de Ski “breve”, come sovente accade nelle stagioni in cui sono programmati i Giochi olimpici. La Fis cerca infatti di ridurre lo sforzo, allo scopo di incentivare la partecipazione a un evento che, soprattutto in un inverno a Cinque cerchi, tanti non esitano a sacrificare in favore della rincorsa alle medaglie.
Ovviamente, il fatto che l’intera manifestazione si svolga in un’unica nazione, non è un fatto incoraggiante. In principio, il ‘Tour de Ski’ era veramente tale, poiché attraversava più Paesi europei, tenendosi anche in contesti metropolitani (Monaco di Baviera, Praga).
Viceversa, ora è confinato a una ristretta area geografica e a luoghi in cui lo sci di fondo è di casa. Non si può ragionare in ottica partigiana e nazionalistica solo perché si parla di Italia. Bisogna essere intellettualmente onesti e constatare come l’appuntamento abbia goduto di salute migliore.
TOUR DE SKI MASCHILE – I DATI
Maggior numero di vittorie
4 – COLOGNA Dario {SUI} (2009, 2011, 2012, 2018)
4 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023, 2025)
Uomini in attività già vincitori del Tour de Ski
4 – KLÆBO Johannes H. {NOR} (2019, 2022, 2023, 2025)
2 – BOLSHUNOV Alexander {RUS} (2020, 2021)
1 – USTIUGOV Sergey {RUS} (2017)
1 – AMUNDSEN Harald Østberg {NOR} (2024)
Vittorie per nazione
8 – Norvegia
4 – Russia
4 – Svizzera
2 – Repubblica Ceca
1 – Germania
Miglior risultato italiano
3° POSTO – DI CENTA Giorgio, 2008
TOUR DE SKI MASCHILE, ALBO D’ORO
2007 : 1) ANGERER, 2) Legkov, 3) Østensen
2008 : 1) BAUER, 2) Sommerfeldt, 3) Di Centa
2009 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Teichmann
2010 : 1) BAUER, 2) Northug, 3) Cologna
2011 : 1) COLOGNA, 2) Northug, 3) Bauer
2012 : 1) COLOGNA, 2) Hellner, 3) Northug
2013 : 1) LEGKOV, 2) Cologna, 3) Vylegzhanin
2014 : 1) SUNDBY, 2) Jespersen, 3) Northug
2015 : 1) NORTHUG, 2) Belov, 3) Halfvarsson (*)
2016 : 1) SUNDBY, 2) Krogh, 3) Ustiugov
2017 : 1) USTIUGOV, 2) Sundby, 3) Cologna
2018 : 1) COLOGNA, 2) Sundby, 3) Harvey
2019 : 1) KLÆBO, 2) Ustiugov, 3) Krüger
2020 : 1) BOLSHUNOV, 2) Ustiugov, 3) Klæbo
2021 : 1) BOLSHUNOV, 2) Manificat, 3) Spitsov
2022 : 1) KLÆBO, 2) Bolshunov, 3) Niskanen
2023 : 1) KLÆBO, 2) Krüger, 3) Holund
2024 : 1) AMUNDSEN, 2) Moch, 3) Lapalus
2025 : 1) KLÆBO, 2) Vermeulen, 3) Lapalus
(*) L’edizione 2015 venne vinta da Sundby, tuttavia successivamente squalificato per violazione della normativa antidoping. Il successo è dunque passato “a tavolino” al connazionale Petter Northug.