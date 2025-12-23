Sci di fondoSport Invernali
Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski. Pellegrino guida un gruppo di 21 azzurri
Ambizioni importanti per l’Italia in vista della ventesima edizione del Tour de Ski, in programma da domenica 28 dicembre a domenica 4 gennaio. La kermesse, inserita all’interno della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, sarà composta da due tappe sul suolo italiano (Dobbiaco dal 28 dicembre al 1° gennaio, Val di Fiemme dal 3 al 4 gennaio) con in totale sei gare.
Il responsabile tecnico azzurro Markus Cramer ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento sulle nevi di casa, selezionando nel complesso 21 atleti. In campo maschile vedremo in azione Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Francesco De Fabiani.
Per quanto riguarda invece il settore femminile gareggeranno nell’imminente Tour de Ski 2025-2026 le seguenti fondiste italiane: Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.
Si partirà il 28 dicembre in Alto Adige con una sprint in tecnica libera, seguita il 29 dicembre da una 10 km in classico. A seguire ci sarà il primo giorno di riposo, che precederà una 5 km in tecnica libera con partenza di massa ed il 1° gennaio una 20 km in tecnica classica a inseguimento. Il 2 gennaio ci si trasferirà poi sulle piste olimpiche della Val di Fiemme, con nei due giorni successivi una sprint in tecnica classica e la mitica scalata del Cermis.