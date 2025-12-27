Sci di fondo, a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026. Però poi, arriverà il Cermis…

Due terzi del Tour de Ski 2025-26 andranno in scena a Dobbiaco. Le nevi sudtirolesi accoglieranno ben quattro delle sei giornate di gara programmate nella XX edizione dell’appuntamento multi-stage per antonomasia dello sci di fondo. Complessivamente, la località altoatesina ha organizzato 39 competizioni femminili di primo livello, 34 delle quali dal 2010 in poi!

L’unica vittoria dell’Italia risale al 21 dicembre del 1993, giorno in cui Manuela Di Centa si impose nella 15 km a tecnica classica, ovviamente con partenza a intervalli. Si sono successivamente registrati altri due podi azzurri, peraltro arrivati nella medesima gara. Nella sprint a skating del 5 gennaio 2011, Arianna Follis e Magda Genuin si sono attestate rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Le gare previste dal 28 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 sono una sprint a skating (domenica), una 10 km in alternato contro il cronometro (lunedì), l’inedita 5 km heat mass start in passo pattinato (mercoledì) e un handicap start di 20 km a tecnica classica (giovedì).

DOBBIACO FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025-26

Sprint TL

1) Diggins – 2) Joensuu – 3) Fähndrich

15 km TC Mass Start

1) Diggins – 2) Niskanen – 3) Slind

20 km TL Interval Start

1) Slind – 2) Johaug – 3) Niskanen

15 km TC Handicap Start

1) Slind – 2) Johaug – 3) Niskanen

DOBBIACO FEMMINILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Tutti i precedenti)

2011 : 1) Majdic – 2) Follis – 3) Genuin

2012 : 1) Bjørgen – 2) Randall – 3) Kowalczyk

2014 : 1) Bjørgen – 2) Herrmann – 3) Østberg

2015 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Nilsson

2017 : 1) Matveeva – 2) Falla – 3) Falk

2018 : 1) Nilsson – 2) Ingemarsdotter – 3) Diggins

2023 : 1) Sundling – 2) Dahlqvist – 3) Diggins

2024 : 1) Svahn – 2) Sundling – 3) Skistad

2025 : 1) Diggins – 2) Joensuu – 3) Fähndrich

10 km TC Inverval Start (Tutti i precedenti)

2014 : 1) Bjørgen – 2) Johaug – 3) Kalla

2015 : 1) Johaug – 2) Pärmäkoski – 3) Østberg

2023 : 1) Niskanen – 2) Carl – 3) Diggins

5 km Heat Mass Start TL

Gara inedita, quindi giocoforza priva di qualsivoglia precedente.

15 km TC Handicap Start (Tutti i precedenti)

