Sci di fondoSci NordicoSport Invernali
Sci di fondo, a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026. Però poi, arriverà il Cermis…
Due terzi del Tour de Ski 2025-26 andranno in scena a Dobbiaco. Le nevi sudtirolesi accoglieranno ben quattro delle sei giornate di gara programmate nella XX edizione dell’appuntamento multi-stage per antonomasia dello sci di fondo. Complessivamente, la località altoatesina ha organizzato 39 competizioni femminili di primo livello, 34 delle quali dal 2010 in poi!
L’unica vittoria dell’Italia risale al 21 dicembre del 1993, giorno in cui Manuela Di Centa si impose nella 15 km a tecnica classica, ovviamente con partenza a intervalli. Si sono successivamente registrati altri due podi azzurri, peraltro arrivati nella medesima gara. Nella sprint a skating del 5 gennaio 2011, Arianna Follis e Magda Genuin si sono attestate rispettivamente al secondo e al terzo posto.
Le gare previste dal 28 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 sono una sprint a skating (domenica), una 10 km in alternato contro il cronometro (lunedì), l’inedita 5 km heat mass start in passo pattinato (mercoledì) e un handicap start di 20 km a tecnica classica (giovedì).
DOBBIACO FEMMINILE – I RISULTATI DEL 2025-26
Sprint TL
1) Diggins – 2) Joensuu – 3) Fähndrich
15 km TC Mass Start
1) Diggins – 2) Niskanen – 3) Slind
20 km TL Interval Start
1) Slind – 2) Johaug – 3) Niskanen
15 km TC Handicap Start
1) Slind – 2) Johaug – 3) Niskanen
DOBBIACO FEMMINILE
I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI
Sprint TL (Tutti i precedenti)
2011 : 1) Majdic – 2) Follis – 3) Genuin
2012 : 1) Bjørgen – 2) Randall – 3) Kowalczyk
2014 : 1) Bjørgen – 2) Herrmann – 3) Østberg
2015 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Nilsson
2017 : 1) Matveeva – 2) Falla – 3) Falk
2018 : 1) Nilsson – 2) Ingemarsdotter – 3) Diggins
2023 : 1) Sundling – 2) Dahlqvist – 3) Diggins
2024 : 1) Svahn – 2) Sundling – 3) Skistad
2025 : 1) Diggins – 2) Joensuu – 3) Fähndrich
10 km TC Inverval Start (Tutti i precedenti)
2014 : 1) Bjørgen – 2) Johaug – 3) Kalla
2015 : 1) Johaug – 2) Pärmäkoski – 3) Østberg
2023 : 1) Niskanen – 2) Carl – 3) Diggins
5 km Heat Mass Start TL
Gara inedita, quindi giocoforza priva di qualsivoglia precedente.
15 km TC Handicap Start (Tutti i precedenti)
1) Slind – 2) Johaug – 3) Niskanen