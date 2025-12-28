Seguici su
Tour de Ski 2026, quattro azzurre superano le qualificazioni della sprint tl di Dobbiaco

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si apre a Dobbiaco, sede della sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni femminili passano alle fasi finali del pomeriggio quattro azzurre delle nove al via.

Il miglior tempo assoluto è della svedese Johanna Haegstroem, che completa gli 1.4 km del tracciato in 2’47″58, andando a precedere la tedesca Coletta Rydzek, seconda in 2’49″58, a 2″00, e la finlandese Jasmi Joensuu, terza in 2’49″83, a 2″25.

In casa Italia rientrano tra le 30 qualificate ai quarti di finale Federica Cassol, 14ma in 2’52″91, a 5″33, Iris De Martin Pinter, 18ma in 2’53″94, a 6″36, Caterina Ganz, 22ma in 2’54″64, a 7″06, e Nicole Monsorno, 24ma in 2’54″76, a 7″18.

Non ce la fanno, invece, Nadine Laurent, 32ma in 2’55″97, a 8″39 (ed a 0″55 dalla qualificazione), più staccate, infine, Virginia Cena, 56ma in 2’58″92, a 11″34, Martina Di Centa, 59ma in 2’59″14, a 11″56, Anna Comarella, 79ma in 3’04″89, a 17″31, e Francesca Franchi, 81ma in 3’06″33, a 18″75.

