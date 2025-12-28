Tour de Ski 2026, Federica Cassol si spinge fino in semifinale nella sprint tl. A Dobbiaco vince Skistad

La prima tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, incorona la norvegese Kristine Stavaas Skistad, che a Dobbiaco si impone nella sprint in tecnica libera: in casa Italia la migliore è Federica Cassol, che si spinge fino alle semifinali e termina al decimo posto.

In finale il successo va alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, che vince la volata in 2’49″79, battendo di 0″24 la tedesca Coletta Rydzek, seconda in 2’50″03, e di 0″35 la svedese Maja Dahlqvist, terza in 2’50″14. Resta ai piedi del podio la statunitense Jessie Diggins, quarta in 2’51″11, a 1″32, mentre l’altra svedese Johanna Hagstroem finisce quinta in 3’06″49, a 16″70, infine l’altra norvegese Mathilde Myhrvold termina sesta in 4’10″76, a 1’20″97.

In semifinale si ferma la corsa di Federica Cassol, quinta nella prima serie, che termina al decimo posto assoluto, mentre avanzano all’ultimo atto cinque delle prime sei delle qualificazioni del mattino, ovvero la svedese Johanna Haegstroem (1), la tedesca Coletta Rydzek (2), la statunitense Jessie Diggins (4), e le norvegesi Mathilde Myhrvold (5) e Kristine Stavaas Skistad (6), alle quali si aggiunge, col pettorale numero 17, la svedese Maja Dahlqvist.

Nei quarti di finale Federica Cassol avanza per il rotto della cuffia: l’azzurra è la seconda ed ultima ripescata come lucky loser grazie al terzo posto nella terza serie in 2’48″77, crono utile per l’accesso in semifinale per appena 0″01 rispetto al tempo della finlandese Jasmin Kahara, eliminata con 2’48″78. Escono di scena, invece, Caterina Ganz, 19ma, Nicole Monsono, 20ma, Iris De Martin Pinter, 23ma.