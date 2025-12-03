Tiro a segno, l’Italia si affida a Danilo Dennis Sollazzo nella Finale di Coppa del Mondo

L’Italia avrà un solo rappresentante nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, sabato 6 e domenica 7 dicembre: nella carabina da 10 metri ad aria compressa maschile sarà in gara Danilo Dennis Sollazzo.

L’azzurro sarà impegnato sabato 6 dicembre, quando andranno in scena tutte le specialità individuali da 10 metri, mentre domenica 7 si disputeranno quelle da 25 e 50 metri: in entrambi i casi qualificazioni e finali si esauriranno nella medesima giornata.

In ciascuna delle otto specialità individuali si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, ai quali si sono aggiunte due wild card, assegnate tutte ad atleti qatarioti, portando cosi il totale a 12 iscritti per ogni specialità.

Nella carabina da 10 metri ad aria compressa maschile Danilo Dennis Sollazzo ha staccato il pass per l’ultimo atto stagionale grazie alla vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Ningbo, in Cina, quando realizzò il record del mondo in finale con 255.0.

L’azzurro se la vedrà con il cinese Sheng Lihao, gli indiani Rudrankksh Patil ed Arjun Babuta, l’atleta individuale neutrale Ilia Marsov, il magiaro Istvan Peni, il norvegese Jon-Hermann Hegg, il tedesco Maximilian Dallinger, lo svedese Victor Lindgren, l’australiano Jack Rossiter ed i qatarioti Abdulrahman Ahmad S B Al-Sulaiti e Khalid Abdulrahman A H Sharshani. I primi 8 delle qualificazioni andranno in finale.