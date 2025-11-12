Tiro a segno: Jeanette Hegg Duestad trionfa ai Campionati Mondiali nella carabina 3 posizioni

Un dominio totale. Jeanette Hegg Duestad ha conquistato la medaglia d’oro in occasione della Finale valida per la carabina 3 posizioni femminile, competizione inserita nel programma dei Campionati Mondiali 2025 di tiro a segno in fase di svolgimento presso Il Cairo, in Egitto.

Dopo aver dominato le qualifiche la norvegese si è imposta anche nell’ultimo atto strappando il totale di 465.8 alzando le barricate sulla svizzera Emely Jaeggi, più brillante nell’ultima frazione ma fermatasi al secondo posto con 465.3 eguagliando il record del mondo europeo.

Bene poi la britannica Seonaid Mcintosh, abile ad accomodarsi sul gradino più basso del podio con il totale di 454.6. Si è dovuta accontentare della quarta moneta invece la seconda elvetica in corsa, Vivien Joy Jaeggi, la quale ha ottenuto 442.7 precedendo la sudcoreana Sehee Oh, quinta con 432.0, la cinese Zifei Wang, sesta con 419.8, l’altra coreana Hana Im, settima con 408.2 e la nipponica Misaki Nobata, ottava con 406.4.

Ricordiamo che in questa Finale non era presente alcuna rappresentante della Nazionale italiana. Le azzurre Carlotta Salafia e Sofia Ceccarelli si sono attestate rispettivamente in quarantaquattresima e cinquantesima posizione.