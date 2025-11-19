Tiro a segno: scelta la sede e le date degli Europei a 10m 2026

Mentre la stagione 2025 si sta per chiudere, dopo i Mondiali tenutisi al Cairo e con le Finals di Coppa del Mondo di Doha in rampa di lancio nel mese di dicembre, il tiro a segno internazionale è pronto a guardare avanti tuffandosi nell’annata 2026, che sarà ricca e densa di appuntamenti per gli specialisti di pistola e carabina.

Uno degli eventi clou della prima parte del prossimo anno saranno gli Europei a 10m, dove i tiratori e le tiratrici del Vecchio Continente saranno impegnati nei contest ad aria compressa, sia a livello maschile sia a livello femminile e infine anche nelle gare miste, che ormai assegnano da diversi anni titoli planetari e olimpici con regolarità.

La rassegna europea si terrà dal 27 febbraio al 5 marzo in quel di Yerevan, in Armenia: territorio non conosciuto ai più, ma che negli ultimi anni grazie alle sue disponibilità e alla modernità delle sue strutture sta scalando le gerarchie delle location internazionali del tiro a segno.

La gara sarà, prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2026 (che per il tiro a segno coinciderà con un appuntamento a Granada, in Spagna, dal 5 al 13 aprile), un banco di prova per vedere come la preparazione invernale andrà a influire sui tiratori, in una stagione che poi vivrà il suo culmine nel Gran Mondiale di tiro a segno e tiro a volo, che aprirà la strada di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.