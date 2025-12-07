Tabellone Coppa Italia volley femminile 2026: orari, tv, incroci dai quarti alla finale

Gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile, in programma il 29 ed il 30 dicembre 2025 in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in campionato, metteranno di fronte Conegliano-Bergamo, Scandicci-Vallefoglia, Chieri-Busto Arsizio e Novara-Milano.

Nella Final Four, in programma alla Inalpi Arena di Torino il 24 ed il 25 gennaio 2026, si sfideranno in semifinale da una parte la vincente di Conegliano-Bergamo e la vincente di Novara-Milano, e dall’altra la vincente di Scandicci-Vallefoglia e la vincente di Chieri-Busto Arsizio.

I match dei quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026 di volley femminile non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale delle partite.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025-2026

Quarti di finale (29-30 dicembre 2025)

QF1 Conegliano-Bergamo

QF2 Scandicci-Vallefoglia

QF3 Chieri-Busto Arsizio

QF4 Novara-Milano

Final Four a Torino (24-25 gennaio 2026)

Semifinali (24 gennaio 2026)

SF1 Vincente QF1-Vincente QF4

SF2 Vincente QF2-Vincente QF3

Finali (25 gennaio 2026)

3° posto Perdente SF1-Perdente SF2

1° posto Vincente SF1-Vincente SF2

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV.

Diretta live testuale: OA Sport.