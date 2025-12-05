Volley, Perugia cerca lo strappo in Superlega. Trento contro il fanalino, Verona per sognare, Civitanova per il riscatto

Dopo un avvincente turno infrasettimanale, la Superlega tornerà in scena tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre con la decima giornata. Il massimo campionato italiano di volley maschile si avvicina alla conclusione del girone d’andata: penultimo turno prima del giro di boa, la battaglia per accedere alla Coppa Italia si è infiammata e si è intensificata la lotta al vertice, dove non mancano le sorprese.

La capolista Perugia, che guida la classifica con tre punti di vantaggio, ma due incontri disputati in più rispetto al resto delle inseguitrici, farà visita a Milano, che sta attraversando un ottimo momento di forma (quattro successi nelle ultime cinque uscite): i Block Devils saranno guidati dal regista Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk contro i meneghini di Ferre Reggers.

Verona sta sognando a occhi aperti: è seconda in classifica a -3 da Perugia, ma ha disputato due partite in meno. Gli scaligeri proveranno a proseguire nella loro marcia di carattere facendo visita a Cuneo: Noumory Keita e Darlan Souza, decisivi negli ultimi incontri insieme a Lorenzo Cortesia e Francesco Sani, non dovranno sottovalutare Ivan Zaytsev e compagnia, che hanno faticato nelle ultime uscite.

Trento partirà con tutti i favori del pronostico sul campo del fanalino di coda Grottazzolina, ancora a caccia della prima vittoria: i Campioni d’Italia occupano la terza posizione e inseguono punti importanti sotto la guida di Alessandro Michieletto, Theo Faure e Jordi Ramon. Da non perdere il testa a testa tra Modena e Civitanova: Nikolov e compagni sono crollati contro Monza e stanno affrontando un momento complesso, i Canarini proveranno a rialzare la testa dopo il ko rimediato contro Trento.

Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi e Paolo Porro saranno attenzionati nel confronto tra Piacenza e Cisterna, mentre la sfida tra Padova e Monza sarà di fondamentale importanza in ottica salvezza. Di seguito il calendario dettagliato della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, con tutti gli orari e il programma tv e streaming.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY

Sabato 6 dicembre

Ore 18.00 Valsa Group Modena vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su DAZN, VBTV)

Domenica 7 dicembre

Ore 17.00 Yuasa Battery Grottazzolina vs Itas Trentino (diretta streaming su VBTV)

Ore 18.00 MA Acqua San Bernardo Cuneo vs Rana Verona (diretta streaming su DAZN e VBTV)

Ore 18.00 Cisterna Volley vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su VBTV)

Ore 18.00 Allianz Milano vs Sir Susa Scai Perugia (diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV)

Lunedì 8 dicembre

Ore 17.30 Sonepar Padova vs Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)