Quando gioca Conegliano al Mondiale per club di volley femminile 2025? Orari, avversarie, tv, streaming

Il Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà a San Paolo (Brasile) dal 9 al 14 dicembre. Conegliano si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e andare a caccia del quarto sigillo, considerando anche i trofei messi in bacheca nel 2019 e nel 2022. Le Campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico in terra sudamericana, ma dovranno stare attente a delle avversarie temibili, tra cui la più accreditata è Scandicci, battuta nell’ultima finale di Champions League.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state inserite nella Pool B e incominceranno la loro avventura iridata nella giornata di martedì 9 dicembre (ore 17.30) affrontando le statunitensi dell’Orlando Valkyries. Le Pantere torneranno in campo mercoledì 10 dicembre (ore 21.00) per incrociare le modeste egiziane dello Zamalek Sporting Club, mentre giovedì 11 dicembre (ore 17.30) è previsto lo scontro diretto sulla carta più temibile: big match contro le brasiliane del Dentil Praia Clube.

Le prime due classificate accederanno alle semifinali di sabato 13 dicembre (ore 17.00 e ore 20.30), mentre domenica 14 dicembre andranno in scena le finali (quella per il terzo posto alle ore 17.00 e quella per il titolo alle ore 20.30). Nel girone A la grande favorita è Scandicci, attesa dagli incroci con le kazake dello Zhetsyu VC (9 dicembre, ore 21.00), le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude (11 dicembre, ore 00.30) e le peruviane del Club Alianza Lima (11 dicembre, ore 21.00).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di Conegliano al Mondiale per Club di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Tutti gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

QUANDO GIOCA CONEGLIANO AL MONDIALE PER CLUB DI VOLLEY

Martedì 9 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries

Mercoledì 10 dicembre

Ore 21.00 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Zamalek Sporting Club

Giovedì 11 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube

Sabato 13 dicembre

Ore 17.00 od ore 20.30 Eventuale semifinale

Domenica 14 dicembre

Ore 17.00 Eventuale finale per il terzo posto

Ore 20.30 Eventuale finale per il primo posto

PROGRAMMA CONEGLIANO MONDIALE PER CLUB: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.