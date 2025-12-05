Suvi Minkkinen spunta nella sprint delle sorprese ad Oestersund. Fallose Wierer e Vittozzi

La 7.5 km sprint femminile di Oestersund, in Svezia, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la finlandese Suvi Minkkinen, che precede la svedese Anna Magnusson, seconda, e la transalpina Oceane Michelon, terza. In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, 15ma, mentre Dorothea Wierer termina 17ma e Samuela Comola si classifica 22ma. Fuori dalla zona punti Michela Carrara, 54ma, ed Hannah Auchentaller, 56ma, le quali però prenderanno parte alla pursuit.

La precisione al tiro fa la differenza nella gara svedese, tanto che le prime quattro trovano tutte lo zero al poligono: vince la finlandese Suvi Minkkinen, che si impone in 20’11″9, davanti alla svedese Anna Magnusson, seconda a 16″6, alla transalpina Oceane Michelon, terza a 20″8, ed all’austriaca Lisa Theresa Hauser, quarta a 29″5.

Un errore in piedi per la svedese Elvira Oeberg, quinta a 44″5, che riesce a sopravanzare la polacca Joanna Jakiela, che fa 10/10 al tiro ed è sesta a 47″1. Settima piazza per la norvegese Maren Kirkeeide, con un bersaglio mancato nella prima serie, a 49″5.

Ottava posizione per la tedesca Julia Tannheimer, con un errore al primo poligono, a 50″8, davanti alla svedese Ella Halvarsson, nona con 10/10 al tiro, a 53″2, infine completa la top ten la belga Lotte Lie, decima con lo zero al poligono, a 53″4.

In casa Italia arrivano due errori a testa, equamente distribuiti tra i due poligoni, per Lisa Vittozzi, 15ma a 1’00″5, e Dorothea Wierer, 17ma a 1’02″3, mentre non commette errori al tiro Samuela Comola, 22ma a 1’17″1. Finiscono fuori dalla zona punti, ma si qualificano alla pursuit di domenica, invece, Michela Carrara, 54ma con 4 errori complessivi, a 2’00″0, ed Hannah Auchentaller, 56ma con due bersagli mancati nella seconda serie, a 2’04″0.

L’ordine d’arrivo odierno rispecchia ovviamente la graduatoria di specialità, trattandosi della prima sprint stagionale, mentre in classifica generale Dorothea Wierer cede la vetta per due soli punti, attestandosi a quota 114 contro i 116 della vincitrice odierna, che le strappa così il pettorale giallo. Perde una posizione e scivola in 11ma piazza, invece, Lisa Vittozzi, a quota 57.