BiathlonSport Invernali
INTRAMONTABILE! Dorothea Wierer formidabile: vince l’individuale di Oestersund nonostante 2 errori!
Dorothea Wierer diventa in solitaria l’atleta più vincente in gare individuali sulle nevi di Oestersund: nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, l’azzurra centra il sesto successo nella località svedese, imponendosi per la terza volta in carriera nel format della 15 km individuale femminile.
L’azzurra porta a casa il successo in una gara in cui il grande assente è lo zero al poligono, dato che nessuna delle 106 atlete al via trova il 20/20 al tiro: Wierer si impone nonostante due errori, equamente distribuiti tra i primi due poligoni, rimontando poi posizioni su posizioni fino all’apoteosi finale.
Pur gravata di 2′ di penalità, l’azzurra, infatti, riesce a sopravanzare con una gran prestazione sugli sci le uniche tre atlete a chiudere con 19/20 al poligono: Wierer vince in 43’08″0, bruciando con un gran ritmo nel giro conclusivo la sorprendente finlandese Sonja Leinamo, che si accontenta della piazza d’onore per appena 0″3.
Gradino più basso del podio per la transalpina Camille Bened, che commette l’unico errore all’ultimo poligono e scivola in terza piazza a 8″4 dall’azzurra. Quarta posizione per un’altra francese, Lou Jeanmonnot, la quale a parità di errori con Wierer giunge al traguardo con un ritardo di 31″3.
Quinta piazza per la svedese Hanna Oeberg, gravata di tre errori, che paga al traguardo 34″3, mentre è sesta l’altra atleta a chiudere con 19/20 al tiro, la belga Maya Cloetens, attardata di 37″7. Settima piazza per l’elvetica Amy Baserga (2 errori), a 47″5.
Ottava posizione per la svedese Elvira Oeberg (17/20 al poligono), che accusa 51″6, finendo davanti alla connazionale Anna Magnusson (2 errori), nona a 1’01″8. Top ten per l’altra azzurra Lisa Vittozzi, che commette tre errori, tutti nelle serie a terra, la quale si ferma a 1’02″8 dalla compagna di squadra.
Va a punti Michela Carrara, 22ma nonostante 5 errori, grazie al secondo tempo assoluto sugli sci, che le consentono di terminare a 2’36″1 da Wierer. Fuori dalla top 40, invece, Hannah Auchentaller, 61ma a 5’37″0 con 5 errori al tiro (3 dei quali nell’ultima serie), e Samuela Comola, 78ma con 6 bersagli mancati ed un ritardo di 7’26″6.
Trattandosi della prima gara individuale della stagione, ovviamente Dorothea Wierer conquista la leadership sia nella classifica generale che nella graduatoria di specialità, potendo vestire il pettorale giallo nella sprint di venerdì ed indossando quello rosso nella prossima gara con lo stesso format odierno.