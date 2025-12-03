Biathlon, doppietta norvegese nell’individuale di Oestersund. Top ten per Giacomel

Arriva la doppietta norvegese nella 20 km individuale maschile di Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: vince Johan-Olav Botn davanti al connazionale Martin Uldal, mentre completa il podio il padrone di casa svedese Sebastian Samuelsson. In casa Italia si piazza settimo Tommaso Giacomel, ma vanno a punti anche Elia Zeni, 33°, Didier Bionaz, 36°, e Lukas Hofer, 38°, mentre non ce la fanno Patrick Braunhofer, 42°, e Daniele Cappellari, 66°.

Doppietta norvegese con due dei tre atleti, sui 103 iscritti, che trovano lo zero al poligono: vince Johan-Olav Botn, che si impone in 46’49″4, davanti al connazionale Martin Uldal, alla piazza d’onore con un gap di 57″7. Beffato il padrone di casa svedese Sebastian Samuelsson, gravato di un errore al terzo poligono, che deve accontentarsi del gradino più basso del podio, ad 1′ esatto dal crono del vincitore.

Seguono altri due norvegesi, Sivert Guttorm Bakken, quarto con 19/20, a 1’41″3, e Sturla Holm Laegreid, quinto con un bersaglio mancato, a 2’10″5. Sesta piazza per l’altro svedese Jesper Nelin, con un errore al tiro, a 2’18″7, il quale precede l’azzurro Tommaso Giacomel, che commette due errori al poligono, equamente distribuiti nelle due serie in piedi, e termina settimo a 2’27″5.

Completano poi la top ten il tedesco Philipp Horn, ottavo a 2’36″1, con 18/20 al tiro, che precede il lettone Andrejs Rastorgujevs, nono con un solo errore al poligono, a 2’39″0, ed il transalpino Eric Perrot, decimo a 2’41″3, con due bersagli mancati.

In casa Italia vanno a punti anche Elia Zeni, 33° con 18/20 al tiro ed un ritardo di 5’04″5, Didier Bionaz, 36° con 4 bersagli mancati ed un distacco di 5’19″8, e Lukas Hofer, 38° con 4 errori al poligono ed un gap di 5’21″8. Fuori dalla top 40, invece, Patrick Braunhofer, 42° nonostante un solo errore al tiro, a 5’28″9, e Daniele Cappellari, 66° con 18/20 al poligono, a 6’25″4.

Trattandosi della prima gara stagionale, ovviamente l’ordine d’arrivo odierno rispecchia sia la classifica generale che la graduatoria di specialità, dunque il pettorale giallo va al norvegese Johan-Olav Botn, che indosserà anche quello rosso in occasione della prossima gara con lo stesso format odierno.